Estos son los bienes de alto valor decomisados al Cartel del Caribe Sur

Entre propiedades y dinero decomisos superan los ¢2.400 millones

Por Christian Montero
Dinero en efectivo, vehículos de lujo, botes, joya y ganado, figura entre lo decomisado por el OIJ al cartel del Caribe Sur.
¢97 millones en billetes de 20 mil fueron decomisados en una de las propiedades vinculadas con el cartel del Caribe Sur. (Foto: cortesía/Foto: cortesía OIJ)







Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

