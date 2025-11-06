Estos son los bienes de alto valor decomisados al Cartel del Caribe Sur

¢97 millones en billetes de 20 mil fueron decomisados en una de las propiedades vinculadas con el cartel del Caribe Sur.

Los resultados de la Operación Traición, que permitió desarticular al cartel del Caribe Sur, liderado por los hermanos Luis y Jordie Picado Grijalba, alias Shock y Noni, respectivamente, van en aumento.

El subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, confirmó a La Nación que luego de 24 horas de ejecutar 67 allanamientos en Limón, San José, Cartago, Alajuela y Puntarenas, se reporta la detención de 35 personas, incluyendo a la abogada Anita McDonald Rodríguez, quien es la suegra de Shock, así como a la hija menor de la sospechosa, una joven de apellido Crawford, de 20 años.

En un complejo de apartamentos en Limón fue decomisado un bote que ahora está en custodia del ICD. (Foto: Reiner /Foto: Reiner Montero)

15 miembros de la organización criminal aún permanecen en fuga y la Policía Judicial difundió sus identidades con el fin de que la ciudadanía ayude a ubicarlos.

El recuento de lo decomisado precisa que se incautaron $37.000 en efectivo (poco más de ¢18 millones al tipo de cambio actual), ¢210 millones y otro monto similar fue congelado en cuentas bancarias a miembros de la organización.

“El tema del testaferrato no es fácil, probablemente hay otras personas que no tenemos identificadas que podrían tener dinero del grupo, o dinero en efectivo que podría estar en otro lugar; no recuerdo otra estructura nacional a la que le decomisáramos en moneda nacional semejante cantidad, aunque hemos decomisado $2 millones, $3 millones, normalmente eran a células radicadas acá, pero esta gente, imagínate que ese dinero lo tenían para gastos varios, explicó Soto.

Entre las propiedades anotadas por las autoridades judiciales hay siete apartamentos en condominios “de muy alto perfil”, agregó Soto, así como otros ubicados en Escazú y Pozos de Santa Ana. A eso se suma el hotel Acapulco, ubicado en Piuta de Limón; carretera a Moín, las anotaciones en propiedades suman un valor registral de ¢2.000 millones, “pero probablemente el precio de mercado va a ser mucho más”, subrayó el jefe policial.

Dinero en efectivo, vehículos de lujo, botes, joya y ganado, figura entre lo decomisado por el OIJ al cartel del Caribe Sur. (Foto: Reiner Montero para LN/Foto: cortesía OIJ)

Este yate estaba en un complejo de apartamentos en Limón. (Foto: Cortesía para LN/Foto: Cortesía para LN)

Más decomisos

Además de los inmuebles, se contabilizan 20 cabezas de ganado y dos ponys. En lo que se refiere a vehículos, se reportan 21 carros, dos camiones, una motocicleta, seis botes y 17 potentes motores fuera de borda.

“Todos los vehículos son de alta gama incluyendo dos blindados, es posible que a la suegra y cuñada de Shock se le decomisaran autos de ese tipo”, detalló Michel Soto.

Este Chevroley Camaro, estaba en una de las viviendas de seguridad de la estructura criminal en Limón, el inmueble tiene una piscina de gran tamaño que está sin uso. (Foto: cortesía/Foto: cortesía OIJ)

Otros artículos valiosos son 173 piezas de joyería “de alto perfil”, además de 14 armas de fuego (4 fusiles incautados durante la operación), que sumadas a las 68 que decomisadas durante la investigación, suman un armamento 82 pistolas, fusiles y municiones, la gran mayoría fueron ubicadas en una casa-bodega en la Guácima de Alajuela en junio de este año, en ese lugar ubicaron 10 fusiles M16, 26 fusiles de asalto semiautomáticos y otro Galil Sar, y 19 pistolas 9 mm.

Un lote de 173 joyas de alto valor fue decomisado a miembros de la organización delictiva. (Foto: cortesía/Foto: cortesía OIJ)

El OIJ identificó al núcleo cercano de alias Shock como el presunto responsable de los movimientos del dinero y todos los bienes. “Era principalmente la familia de él, la suegra, la esposa, la nuera, la cuñada, inclusive tenían un modo de operar donde hoy compraban una propiedad y mañana se la pasaban a otra persona y después una donación y le iban dando vueltas para hacer que perdiéramos el rastro de los bienes”, resaltó el subdirector.

El golpe dado este martes por el OIJ y la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada significó la caída de lo que, posiblemente, sea el primer cartel transnacional de drogas afincado en Costa Rica.

Este es el closet de la pareja sentimental de Noni. La casa fue allanada este martes en San José. Resaltan las carteras de diseñador. (Foto: Cortesía para LN/Foto: Cortesía para LN)