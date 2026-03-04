Revista Perfil

Cinco mujeres que demuestran que sí se puede

Desde el deporte, las redes sociales, la gastronomía, los viajes y la comunicación cotidiana, ellas han convertido sus experiencias en plataformas para acompañar, inspirar y abrir camino. Cada una desde su realidad demuestra que el empoderamiento femenino no tiene una sola forma, pero sí un mismo propósito: impulsar a más mujeres a atreverse.

Por Shirley Ugalde
Revista Perfil mujeres de portada Marzo 2026
(Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco para Perfil)







