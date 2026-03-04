Cinco mujeres que demuestran que sí se puede

En esta edición reunimos a cinco mujeres que, desde trayectorias muy distintas, comparten una misma convicción: cuando una mujer decide avanzar, siempre encuentra una forma de hacerlo.

Amalia Ortuño redefinió sus propios límites desde el deporte de alto rendimiento y convirtió la adaptación en una forma de competir. Allison encontró en las redes sociales un espacio para hablar de autoestima y representación desde su propia historia. Karol Céspedes dejó atrás una carrera estable para construir una vida alineada con sus sueños. Nicole Aguilar demuestra que el liderazgo también puede ejercerse desde el oficio, la disciplina y la coherencia. Y Pilar Delgado transformó un cierre inesperado en una nueva forma de comunicarse desde la cercanía y la autenticidad.

(Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco para Perfil)

Cada una avanzó desde su propia realidad para construir un espacio propio. Desde ahí —muchas veces sin proponérselo— se han convertido en referentes que inspiran a otras mujeres a tomar sus propias decisiones y atreverse a abrir nuevos caminos.

Desde experiencias muy distintas, estas cinco mujeres muestran que los cambios suelen comenzar cuando una decide confiar en lo que quiere y dar el primer paso en esa dirección.