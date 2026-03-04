Sin poses, sin guion: la nueva etapa de Pilar Delgado

No todas las historias de reinvención comienzan con un plan. Algunas nacen por si solas, de una puerta que se cierra sin previo aviso, de ese momento que obliga a preguntarse: ¿y ahora qué sigue? La de Pilar Delgado empezó así. Salió de la televisión, ese espacio que amaba, donde se sentía en casa, sin imaginar que ese final sería, en realidad, el inicio de una etapa mucho más honesta, libre y profundamente humana.

La autenticidad como sello personal

Hoy Pilar no se esconde detrás de filtros ni poses calculadas. Aparece desde la intimidad de su casa, en pijama, riéndose fuerte, haciendo ejercicio, mostrando sus emociones sin editar. Y en esa naturalidad, paradójicamente, encontró algo que la televisión nunca pudo darle por completo: una conexión íntima, directa y genuina con miles de personas que la sienten cercana, real, posible y hasta amiga sin conocerla.

En esta conversación, Pilar habla de su vida fuera de redes, de su familia, de sus raíces, de los miedos que ha enfrentado y del inesperado camino como creadora de contenido desde la verdad.

Pilar Delgado no construyó un personaje digital. Construyó un espacio emocional. Un lugar donde la risa convive con la vulnerabilidad, donde la pijama no es descuido sino libertad, donde los filtros dejaron de ser necesarios porque la verdad basta.

Más allá de las redes

¿Quién es Pilar Delgado fuera de sus redes sociales?

Soy mamá, soy esposa, soy amiga, soy hija… soy muchas cosas al mismo tiempo. Como la mayoría de las mujeres, vivo haciendo malabares entre roles, emociones, responsabilidades y sueños. Soy una mujer normal, con días buenos, días caóticos, días maravillosos y algunos en los que siento que todo me sale mal.

Su familia ocupa un lugar muy importante en su vida. ¿Cómo está conformada?

Tengo tres hijos en total. Dos del corazón, que son hijas de mi esposo. Ellas han estado con nosotros prácticamente toda la vida. Ya voy a cumplir casi 20 años con Javi, mi esposo, así que Valeria y Pamela siempre han sido parte de mi historia. Fueron mi primera experiencia como mamá, y no lo cambio por nada. Ha sido una bendición. Además tengo a mi gran amor que es mi hijo Felipe.

¿Cómo ha sido ese vínculo como “mamá del corazón”?

Ha sido profundamente hermoso. No existe diferencia cuando el amor es real. Ellas llegaron a enseñarme lo que significa cuidar, acompañar, estar presente. Me formaron como mamá antes incluso de tener a Felipe.

Feli vino a completar y revolucionar todo. Tiene 14 años y es un ser humano extraordinario. Aprendo de él todos los días. Tiene una disciplina admirable y un sueño clarísimo: quiere ser beisbolista y nosotros como familia lo apoyamos en todo lo que podamos.

Origen e identidad

Usted tiene raíces venezolanas. ¿Cómo conviven esas identidades en su vida?

Soy mitad venezolana, mitad costarricense, orgullosamente. Nací en Venezuela, soy maracucha. Mi papá vino a Costa Rica a estudiar, conoció a mi mamá, se enamoraron… y aquí estamos. Llevo ambas culturas en el corazón.

¿Cómo llega a la televisión?

Bueno, estudié comunicación, vi un comercial en la televisión para un casting y de una dije “eso lo gano” y así fue, estuve tres años en el programa de Canal 7 “En Vivo” y fue una gran experiencia pero llegó a su fin.

¿Cómo nace Pilar Delgado creadora de contenido?

Desde la necesidad de tener cierto contacto con la gente, el tiempo que estuve en televisión me dejó como un vacío y no llegó otra oportunidad de volver. Y un día la gente empezó a preguntarme en la calle: “¿Qué te hiciste?”. Ahí entendí que comunicar seguía siendo parte de mí, solo necesitaba otro escenario, yo amo la comunicación y necesitaba volver de alguna manera.

Vulnerabilidad, autoestima y libertad

¿Fue una decisión difícil?

Fue más instintiva que estratégica. Empecé en Facebook, explorando, probando. Luego Instagram se convirtió en mi casa, a la gente le gustaba mi contenido, me escribían y yo siempre he amado eso.

Su estilo rompió con lo tradicional, ¿estaba así en el plan?

Creo que no, decidí mostrar la vida tal cual es. Sin filtros, sin poses, sin perfecciones falsas. Un día puedo aparecer en pijama, despeinada porque esa soy yo, pero otro día aparezco más producida, y al día siguiente en el gimnasio, porque esa es mi vida.

(Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco para Perfil)

¿Nunca temió mostrarse vulnerable?

Claro que sí. Pero entendí algo: el día de mañana alguien me encuentra en el supermercado no me verá con un filtro. Necesito estar en paz con mi imagen real. Yo quería mostrarme tal y como soy, a veces con la cara lavada, otras veces muy maquillada y en tacones, porque además, así somos muchas mujeres y yo quiero también que me vean cercana, como una mujer real.

Una “tribu” construida desde lo genuino

Construir una comunidad tan sólida no es casualidad. ¿Cómo lo logró?

Muy orgánicamente. Nunca compré seguidores. Mi comunidad creció desde la conexión genuina. Y eso se siente, eso justamente es lo que mencionaba antes, que al mostrarme tal y como soy la gente se identifica y se siente cercana.

¿Cómo describe a esa comunidad?

Leal, respetuosa, amorosa. Mujeres —y también hombres— que buscan sentirse bien consigo mismos. Que entienden que la actitud pesa más que la etiqueta.

Usted suele hablar mucho de autoestima, ¿alguna razón en particular?

Sí, sí existe una razón. Porque es algo que yo misma tuve que reconstruir. Antes vivíamos obsesionadas con filtros, con esconder defectos. Hoy digo: tengo celulitis, tengo rollitos… ¿y qué? Voy al gimnasio y me pelo la panza, ando en licra, en ropa cómoda y así me muestro. Creo que mi generación se cuidaba mucho de cómo nos veíamos, en eso siento que nos ganan las más jovencitas, ellas son más relajadas. Las nuevas generaciones se quieren más, se juzgan menos. No cargan con tantos complejos absurdos. Y eso es maravilloso.

En tiempos donde la perfección editada parece regla, Pilar eligió la humanidad. Y en esa decisión —valiente, simple y poderosa— encontró algo más grande que seguidores: una comunidad que no la admira por impecable, sino por auténtica. Por real. Por posible.

¿Qué le han enseñado las redes sociales sobre seguridad personal?

Muchísimo. Antes jamás habría entrenado mostrando mis rollos, ni jugado pádel con faldita. Hoy entiendo que nadie está tan pendiente como creemos. Y si alguien lo está… ese es su problema, no el mío, ah

¿Siente que su comunidad también la ha ayudado a usted?

Sin duda. Ellas me han dado una seguridad increíble. A veces me dicen cosas tan lindas que todavía se me hace un nudo en la garganta. Me llena de orgullo cuando me cuentan y me dicen que por mi ejemplo ahora se visten más relajadas y cosas así.

El desafío

Este camino digital también implica retos. ¿Cuál ha sido el mayor?

No perderme. Mantenerme auténtica. A veces aparece el síndrome del impostor: “Ahora que tengo más gente, ¿debo cambiar?”. Y siempre vuelvo al mismo lugar: quiero seguir siendo yo.

¿Nunca sintió miedo a equivocarse?

Claro, siempre. Pero la vida real no es perfecta. Me equivoco, me río, escribo como hablo, entonces a veces cuando lo leo me doy cuenta que escribí mal, pero ni modo… y ahí está la magia.

¿Cómo equilibra la vida privada con la exposición pública?

Con respeto y límites claros. Mi esposo es muy reservado. Felipe mi hijo ahora decide cuándo quiere aparecer. Todo se conversa. La familia siempre es prioridad. El que quiere salir sale y el que no, se respeta.

¿Ser creadora de contenido cambió su forma de comunicar?

Sí. Aprendí a ser más consciente. Antes decía todo lo que pensaba. Hoy entiendo que puedo afectar a alguien. Las redes me han hecho más empática, más cuidadosa, sé que mi mensaje lo escucha mucha gente y mi intención es ayudar, que se rían, quiero ser alguien positivo en la vida de las personas.

(Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco para Perfil)

¿Qué sueños le faltan por cumplir?

Más que números, sueño con estabilidad. Extraño el “15 y último día del mes” de la televisión jeje es decir, el pago. Amo comunicar, pero quisiera mayor seguridad económica. Viajar más. Seguir creciendo. Siempre siendo mamá presente.

La historia de Pilar Delgado no es únicamente la de una figura pública que migró de la televisión a las redes sociales. Es, sobre todo, la de una mujer que convirtió la incertidumbre en oportunidad, el vacío en motor y la exposición en un acto consciente de autenticidad. En un entorno donde la perfección suele editarse, ella eligió la cercanía, la risa espontánea y la vulnerabilidad como lenguaje. Y en ese gesto, encontró algo más poderoso que la audiencia: una comunidad que se reconoce en lo imperfecto, en lo cotidiano y en lo humano.

Hoy, Pilar no solo comunica, acompaña. Su contenido trasciende la pantalla porque conecta con emociones reales: la autoestima, los miedos, la disciplina, la maternidad, los sueños pendientes. Su recorrido recuerda que reinventarse no siempre exige un plan milimétrico; a veces basta con la valentía de ser uno mismo. Porque cuando la autenticidad guía el camino, el escenario —sea un set de televisión o una historia en Instagram— termina siendo lo de menos.