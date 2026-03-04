Nicole Aguilar: la cocina como herencia

Hay historias que no comienzan con una decisión consciente, sino con un gesto repetido durante años. Una mesa puesta todos los días. El olor de una cocina encendida desde temprano. Manos que trabajan sin aplausos, pero sostienen hogares, rutinas y afectos. La historia de Nicole Aguilar empieza ahí.

No en una red social. No en una cámara. No en una marca personal. Empieza en una cocina habitada por mujeres que cocinaban sin discursos, pero con una convicción profunda: alimentar también es sostener. Mujeres que no se nombraban a sí mismas como líderes, pero organizaban, resolvían y guiaban desde el hacer cotidiano.

Antes de hablar de modelos de negocio, métricas o plataformas digitales, Nicole comprendió que cocinar implica más que talento: implica sostener.

Hoy, después de catorce años en la industria gastronómica —como chef privada, consultora y diseñadora de proyectos— esa misma mirada atraviesa su carrera profesional. Diseña restaurantes desde cero, desarrolla conceptos, estructura modelos de negocio y acompaña emprendedores que necesitan algo más que inspiración: necesitan orden, procesos y visión.

“Gran parte de mi trabajo siempre ha sido convertir creatividad en estructura”, explica. Y esa frase no es solo una descripción técnica. Es una forma de entender el liderazgo.

Documentar para entender

El contenido digital llegó a su vida como una herramienta, no como un objetivo. Documentar procesos fue primero una extensión natural de su trabajo profesional. Mostrar cómo se construye un proyecto gastronómico desde adentro, sin atajos ni romanticismos.

Las primeras publicaciones aparecieron alrededor del 2014, mientras realizaba pasantías en restaurantes con estrella Michelin en Europa. Mostraba técnicas, productos, cultura gastronómica, vino y aprendizajes.

(Cortesía/Cortesía)

“En ese momento las redes eran más simples. Era compartir una foto y contar una historia”, recuerda. Recetas que hacía con lo que encontraba en el mercado, procesos que estaba probando, ideas nacidas de la curiosidad y del aprendizaje constante.

Con el tiempo, ese ejercicio dejó de ser solo un registro personal. Marcas, empresas y restaurantes comenzaron a buscarla para desarrollar contenido. Incluso marcas internacionales se acercaron. Pero Nicole puso una condición clara: coherencia.

“El contenido debía tener coherencia con mi carrera y generar un retorno real, no solo exposición”.

En un ecosistema que premia la rapidez y la tendencia, eligió la congruencia. No mostrarse por mostrarse. No comunicar sin propósito. Entender el contenido como una extensión del trabajo, no como un atajo.

Profesionalizar y dignificar la cocina

Hay algo que atraviesa todo lo que hace: la convicción de que la gastronomía no puede sostenerse únicamente en talento o intuición. Cocinar bien es importante, pero no suficiente. Un restaurante sin estructura difícilmente sobrevive. Un proyecto que no entiende sus números termina dependiendo de la suerte.

“Profesionalizar la cocina también es una forma de reconocer el trabajo que durante generaciones fue invisible.”

Durante estos catorce años ha acompañado emprendedores con ideas brillantes, pero sin procesos claros. Parte de su trabajo consiste en ordenar esa energía creativa y convertirla en un modelo funcional. No romantiza el emprendimiento; lo profesionaliza. No promete recetas mágicas; habla de disciplina.

Esa mirada marca la diferencia en un sector donde muchas veces predomina la improvisación. Profesionalizar la cocina también es una forma de reconocer su valor.

(Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco para Perfil)

Dos espacios, una misma intención

Hoy sostiene dos comunidades distintas, pero conectadas por un mismo propósito.

En su cuenta personal comparte proyectos, recetas del día a día, desarrollos para restaurantes y marcas, productos que descubre en viajes o ideas que está trabajando. Es un espacio orgánico y profesional a la vez.

Sobremesa, en cambio, es una plataforma creativa enfocada en generar conexiones, visibilidad y apoyo a emprendimientos. Un lugar donde personas, proyectos y marcas se encuentran a través de experiencias, colaboraciones y encuentros.

En ambos casos, la comunidad está formada por personas interesadas en crecer, aprender y generar vínculos desde la gastronomía y el emprendimiento. No desde la competencia, sino desde la colaboración.

Parte de su propósito ha sido abrir espacio para otros. Crear oportunidades. Acompañar procesos. Escuchar.

La pérdida que dio origen a un libro

Hay un punto de quiebre en su historia. Un momento en el que lo profesional se vuelve íntimo.

El fallecimiento de su abuela marcó un antes y un después. Nicole creció rodeada de mujeres que cocinaban como una forma de amor. Comprender que ese trabajo, fundamental para sostener familias y cultura, muchas veces no fue reconocido, la impactó en lo más profundo. De ahí nació su libro Un abrazo de abuela, que publicó recientemente.

(Cortesía/Cortesía)

Liderar sin levantar la voz

A lo largo de estos años ha visto proyectos que diseñó sobrevivir a momentos complejos, incluso a una pandemia. Verlos hoy funcionar, crecer y generar empleo es profundamente significativo.

Ha aprendido de cada persona con la que ha trabajado. Para ella, liderar no significa saberlo todo, sino estar dispuesta a crecer, escuchar y seguir aprendiendo.

“No construyo solo para que se vea bien; construyo para que funcione.”

En sus plataformas recibe mensajes constantes: consultas sobre recetas, desarrollo de menús, estructura de negocios, procesos de innovación. Pero también llegan mujeres que preguntan cómo posicionarse, cómo defender su visión, cómo no perderse en la comparación constante.

Nicole no responde con discursos motivacionales. Responde con método. Con claridad. Con trabajo.

Fundó su empresa de consultoría desde cero. Ha atravesado desafíos importantes. El crecimiento ha sido constante y visible. Acompañó proyectos liderados por mujeres que hoy siguen funcionando, incluso después de contextos difíciles para la industria gastronómica. Para ella, eso es impacto real.

“Si algo intento comunicar es que el liderazgo se construye con disciplina, ética, humildad y trabajo constante”.

Nicole representa a mujeres que profesionalizan oficios históricamente invisibilizados, que convierten la experiencia en estructura y la memoria en propósito. Mujeres que entienden que ocupar espacios no basta: hay que sostenerlos.

Porque a veces, liderar también es eso: cocinar a fuego lento, con estructura, memoria y convicción.

(cortesía/Cortesía)