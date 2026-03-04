Revista Perfil

Nicole Aguilar: la cocina como herencia

Chef privada y consultora gastronómica, Nicole ha construido una trayectoria basada en estructura, oficio y coherencia, demostrando que la gastronomía también es una forma de liderazgo femenino.

Por Shirley Ugalde
Nicole Aguilar en Perfil
(Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco para Perfil)







Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.

