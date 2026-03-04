Ali: la voz que convirtió su historia en refugio para otras mujeres

Ali no construyó su voz desde la perfección, sino desde la incomodidad, aprendió que cuestionarse también es una forma de amor propio.

Ali no nació influencer. Ni siquiera soñó con serlo. Mucho antes de los videos, los outfits y los mensajes virales, hubo una niña alta —metro setenta y seis— que creció sintiendo que el mundo no estaba diseñado para alguien como ella. No por falta de talento, sino por falta de espejos. “Las protagonistas no se veían como yo”, recuerda. En esa ausencia silenciosa se incubó una pregunta que muchas mujeres conocen demasiado bien: ¿soy merecedora?

Hoy, con 23 años, Allison camina con una seguridad que no niega la historia, pero tampoco se arrodilla ante ella. En redes sociales es Alispace: directa, creativa, reflexiva. En la vida fuera de pantalla es internacionalista, graduada de la Universidad Nacional, colaboradora en una ONG, amante del baile, la música viejita, el reguetón y la zumba. Dos dimensiones, una misma coherencia: vivir sin pedir permiso.

Crecer sin representación también deja marcas

Allison habla de su adolescencia sin dramatismos impostados. Hubo bullying. Hubo mudanzas emocionales y reales: cambiar de escuela, aprender a defenderse, volverse “una persona a la defensiva”. No agresiva en el sentido literal —aclara—, sino endurecida. A los 17 se hizo una pregunta incómoda y fundacional: “¿Yo me caigo bien?”. La respuesta fue no.

Ese momento, más que un quiebre, fue un giro interno. Dejar de obsesionarse con la imagen para empezar a escuchar el paisaje interior. “Uno puede quererse mucho por fuera, pero si no está bien por dentro, no llega a nada realmente”. Allí comenzó un proceso de amor propio menos fotogénico y más honesto: revisar reacciones, desmontar miedos, reconstruir la relación consigo misma.

Como a tantas personas, el encierro de la pandemia le movió el suelo. Extrovertida por naturaleza, Allison sentía que “la estaba perdiendo”. Entonces hizo lo que parecía impensable: grabar. No por estrategia, sino por supervivencia emocional. Crear contenido para alegrarse y, de paso, acompañar a otras personas en la incertidumbre.

Había, además, una sensación inédita de libertad. El colegio —ese escenario donde tantas veces fue juzgada— ya no estaba. “Si empiezo a hacer videos, ¿quién me va a juzgar?”. La cámara dejó de ser amenaza para convertirse en territorio propio. Un storytime sobre una anécdota trivial con su mejor amiga se volvió medio viral. Y algo hizo clic: su voz tenía eco.

(Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco para Perfil)

En sus redes, la ropa nunca es solo ropa, es lenguaje, identidad y una declaración silenciosa de libertad.

Ali empezó contando historias. Luego decidió dejar de hacerlo. No por falta de ideas, sino por honestidad. “Eso ya no soy yo”. El cambio no fue cosmético, fue identitario. Llegaron los outfits, sí, pero también una mirada más profunda: hablar de cuerpos, tallas, libertad, validación, feminismo cotidiano.

Su comunidad reaccionó con una mezcla de sorpresa y gratitud. “Vos te vestís sin prejuicios hacia vos misma, y eso me inspira”. Ali entendió entonces que incluso un video de ropa podía ser político. No desde la consigna, sino desde el gesto simple de existir sin esconderse. “La ropa se tiene que acomodar al cuerpo, no el cuerpo a la ropa”.

En su contenido, el amor propio dejó de ser únicamente “mírate al espejo y dite algo bonito”. Sin restarle valor a esos rituales, Ali decidió ir más allá: cuestionar estructuras, analizar discursos, vincular lo personal con lo social. Su formación en Relaciones Internacionales amplió el lente: derechos humanos, teorías feministas, desigualdades sistémicas.

Ese cruce entre academia y experiencia vital le dio a su voz un tono particular: empático, pero crítico; cercano, pero informado. No habla desde la superioridad, sino desde la conciencia. “No quiero que estén de acuerdo conmigo de una vez. Solo quiero que lo piensen”.

Una historia complicada

Hace ya algún tiempo Allison compartió en un artículo una verdad que atraviesa todo su discurso: creció en la casa de un abusador. Lejos de convertir el dolor en espectáculo, lo transformó en brújula. Su madre y su abuela le dijeron algo que aún resuena: ella estaba rompiendo una cadena generacional de violencia.

Desde entonces, su compromiso con las mujeres dejó de ser abstracto. Es personal, político y profundamente humano. “Es hora de romper todas las cadenas generacionales”. No es una frase para caption: es una ética de vida.

Hate, originalidad y límites

Los comentarios hirientes existen. Ali no los romantiza. Tampoco les entrega el timón. Dice estar desensibilizada a ciertos insultos repetidos: “me dicen gorda, floja”, y yo pienso, “¿no tenés algo más original?, ya eso lo sé”, pero señala con claridad lo que sí le incomoda: la sexualización.

Cuando un argumento es reducido al cuerpo, el problema ya no es individual, sino cultural. “La sociedad todavía no ha aprendido a escuchar a las mujeres independientemente de cómo están vestidas”. Ali defiende una idea radical en su sencillez: incluso si una mujer decidiera mostrarse más de lo que dicta la norma, su voz seguiría siendo válida.

Muchas seguidoras le escriben confesando el deseo de vestirse como quieren y el temor a la calle. Ali no responde con recetas fáciles. Valida el miedo, reconoce los riesgos y aun así reafirma su decisión: ningún hombre va a limitar su forma de expresarse. Anima a su comunidad a atreverse, a liberarse y a disfrutar la vida.

“No quiero que las mujeres estén de acuerdo conmigo de inmediato; quiero que se queden pensando.”

Hay en su postura una combinación de valentía y lucidez. No niega la realidad; la enfrenta. Sabe que su altura y presencia física le dan cierta sensación de resguardo, pero insiste en que la libertad no debería depender de eso.

La responsabilidad de ser referente

Ali entiende el peso simbólico de tener una audiencia amplia. Su estrategia no es la perfección, sino la conciencia. Si se equivoca, revisa. Si aprende, comparte. Su formación diplomática se cuela en la manera de expresar ideas: firmeza sin estridencia, claridad sin agresión.

Nunca quiso vivir exclusivamente de las redes sociales. Y esa decisión, paradójicamente, protege la autenticidad de su contenido. Crear desde el deseo, no desde la obligación del algoritmo.

Entre los mensajes que recibe, hay historias que la conmueven. Mujeres que terminaron relaciones, que revisaron dinámicas, que se atrevieron a nombrar lo que dolía. Una seguidora le confesó haberse divorciado después de reflexionar sobre uno de sus videos. Esta chica le contó que algo que ella había dicho la había puesto a analizar su relación de abuso, una relación que no la hacía feliz y que gracias a su video había tomado la decisión de atreverse y alejarse de quien le había hecho tanto daño.

Ali no se adjudica heroísmos, pero reconoce el impacto: abrir preguntas puede ser transformador.

Desea seguir creciendo y hay una razón que la atraviesa: la representación. La niña que nunca imaginó verse en una revista hoy entiende que ocupar espacios también es un acto colectivo. Cada aparición pública puede ser el espejo que ella no tuvo.

(Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco para Perfil)

Porque, insiste, el cuerpo nunca debió ser la medida del valor. “Lo más valioso de nosotras ha sido quienes somos”.

Educación por encima de todo

Cuando responde a comentarios de hate, Ali elimina los nombres de usuario. No por indulgencia, sino por propósito. Evitar que la conversación se convierta en linchamiento. Transformar el error ajeno en oportunidad pedagógica.

Cita una frase de Bad Bunny que resume su postura: “lo único más grande que el odio es el amor” … y la educación agrega. Una ética que, en tiempos de viralidad furiosa, suena casi contracultural.

Allison no es solo una creadora de contenido. Es una narradora de sí misma que decidió habitar su cuerpo sin disculpas y usar su voz como puente. Su comunidad no la sigue por estética, sino por honestidad. En un ecosistema saturado de filtros, Ali ofrece algo más escaso: verdad, pensamiento y permiso para existir.

Y quizás ahí radica su mayor acto de empoderamiento: demostrar que la libertad no siempre grita. A veces baila, se viste como quiere y habla claro. Sin permiso. Sin molde. Sin miedo a ocupar espacio.