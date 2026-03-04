Revista Perfil

Ali: la voz que convirtió su historia en refugio para otras mujeres

Allison —Alispace para su comunidad— no solo crea contenido: construye espacios de conversación, representación y libertad. Desde su experiencia como mujer grande, alta, visible y consciente, ha transformado las redes sociales en un territorio donde el amor propio deja de ser consigna y se vuelve práctica cotidiana.

Por Heilyn Gómez V
Alispace influencer en portada Perfil marzo
(Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco para Perfil)







Alispaceinfluencer
Periodista graduada en la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene una licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Ha trabajado en distintas secciones de La Nación y, actualmente cubre temas para Brand Voice y la Revista Perfil.

