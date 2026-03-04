Revista Perfil

KaroTrips: la decisión de atreverse

Donde antes había horarios y reuniones, hoy hay vuelos, rutas y amaneceres en destinos improbables. Karo transformó la vida de oficina en una travesía constante entre aeropuertos, culturas y experiencias que comparte con una comunidad que viaja con ella.

EscucharEscuchar
Por Heilyn Gómez V
Karol Céspedes en portada Perfil
(Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco para Perfil)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Karol CéspedesViajarturismo
Heilyn Gómez V

Heilyn Gómez V

Periodista graduada en la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene una licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Ha trabajado en distintas secciones de La Nación y, actualmente cubre temas para Brand Voice y la Revista Perfil.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.