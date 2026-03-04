El músculo invisible: la resiliencia de Amalia

Las veces que ha conquistado el título mundial no solo hablan de talento, sino de una disciplina meticulosa, una ética de trabajo incansable y una resiliencia que se activa cuando el cuerpo duda.

Hablar de Amalia Ortuño no es contar la historia de una enfermedad, sino la de una voluntad. Atleta profesional en CrossFit adaptado y para atletismo —en lanzamiento de disco y jabalina—, su nombre se repite en podios internacionales, pero su verdadera medalla se forjó lejos de las luces: en hospitales, quirófanos y silencios largos. Amalia no solo compite; redefine lo que entendemos por límites.

Actualmente, Amalia es seis veces campeona del mundo y cinco veces reconocida como la atleta más fit del planeta, un hito que la ubica en una categoría reservada para figuras excepcionales. Su dominio competitivo también se refleja en dos campeonatos europeos y un campeonato latinoamericano. Más que cifras, su currículo deportivo traza una historia de disciplina feroz, consistencia y una mentalidad que entiende la excelencia como un hábito cotidiano.

Pero su carrera no se detiene en lo ya conquistado. En menos de un año, Amalia asumió un nuevo desafío: el lanzamiento de disco y jabalina, con la mirada puesta en los Juegos Paralímpicos. La transición, lejos de ser cómoda, exigió reaprender técnica, reconstruir patrones de movimiento y volver a someterse al rigor del alto rendimiento desde otra lógica física y estratégica.

El resultado de esa apuesta habla por sí solo: con apenas ocho meses de preparación, logró clasificar al Mundial de Para Atletismo y cerró su participación como la número ocho del mundo. Una posición que no solo confirma su versatilidad, sino también su capacidad de reinventarse, competir y mantenerse entre la élite, incluso cuando el terreno cambia por completo.

(Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco para Perfil)

Amalia es la combinación poco común de potencia, enfoque y serenidad competitiva. Atleta de carácter firme y mirada decidida, ha aprendido a moverse entre la exigencia extrema y la calma estratégica que define a las grandes campeonas.

Una vida en movimiento

“Fui atleta toda mi vida desde los dos años”, dice con naturalidad, como quien habla de algo tan esencial como respirar. Ballet, gimnasia, natación, atletismo, triatlón. La adrenalina de la competencia fue siempre su idioma. Antes del quiebre, se preparaba para su primer Ironman completo, venía de correr una maratón y entrenaba con la disciplina de quien tiene un horizonte claro.

Hasta que llegó el dolor. Un dolor de cadera feroz, localizado en el lado izquierdo. Lo que parecía una consecuencia más del deporte de endurance terminó en una cirugía de emergencia. Al despertar, algo había cambiado para siempre: un daño neurológico en su pierna izquierda marcaba el inicio de un camino desconocido.

El enemigo invisible

El diagnóstico tardó una década en llegar. Diez años de incertidumbre, estudios, brotes, preguntas sin respuesta. Finalmente, en septiembre del año pasado, los médicos nombraron aquello que su cuerpo ya sabía: una enfermedad neurológica rara, degenerativa, compleja incluso en su pronunciación.

Más que una etiqueta clínica, fue una explicación. Cada procedimiento invasivo desencadenaba reacciones que lesionaban estructuras neurológicas. La enfermedad avanzaba afectando funciones motoras, sensitivas y autónomas. Piernas, mano izquierda, tronco. Intestino, vejiga, el mapa corporal cambiaba; la determinación, no.

“Su vida deportiva se terminó”

Esa fue la frase que escuchó al inicio. Para alguien cuya identidad estaba entrelazada con el movimiento, el golpe fue devastador. Dos años de duelo interno, de reconstrucción emocional, de habitar una tristeza que no se disfraza.

Pero incluso en ese hueco, el deporte seguía siendo brújula. “Seguir sin deporte no era una opción para mí”. La frase no sonaba a rebeldía adolescente, sino a verdad vital, Amalia entendió que debía reencontrar su pasión, aunque fuera de una forma distinta.

“Definitivamente, el deporte me salvó la vida. Así me tenga que adaptar mil veces, lo haré”.

Así llegó el CrossFit. Primero modificado, luego adaptado. Y con él, la posibilidad —remota, casi improbable— de competir. Su mentalidad competitiva, dormida pero intacta, despertó de golpe. Se inscribió en su primera competencia virtual sin expectativas grandilocuentes. Clasificó al mundial.

En 2019 viajó a Canadá para su primer campeonato mundial de CrossFit Games. Tres días de pruebas brutales, físicas y mentales. Las primeras no salieron como esperaba. Quedaba atrás. Muy atrás.

Hasta que llegó la prueba número ocho, la que lo cambió todo. Fue ahí donde la historia dio un giro cinematográfico. La organización le sugirió renunciar: la diferencia con las demás competidoras era demasiado amplia. Amalia recuerda ese instante como una frontera interna.

“Yo estoy haciendo esto porque es lo que a mí me gusta. Yo quiero demostrarme que puedo volver a ser atleta”.

No fue un discurso para la grada. Fue una conversación consigo misma. A partir de ese momento, algo se reordenó, ganó las pruebas restantes, cerró el tercer día como campeona mundial.

El triunfo no fue solo deportivo; fue existencial. “Tal vez las cosas no salieron como yo pensaba, pero había algo muchísimo mejor planeado para mí”. Amalia convirtió la palabra diferente en sinónimo de posible. Descubrió que adaptar no es rendirse, sino reinventar la ruta.

Desde entonces, su carrera se volvió una sucesión de logros que desbordan cualquier estadística llena de campeonatos mundiales. Pero la ambición no terminó ahí.

Un nuevo objetivo: Juegos Paralímpicos

Hace menos de un año comenzó a entrenar lanzamiento de disco y jabalina en para atletismo. Ocho meses después, clasificó al mundial y se ubicó entre las ocho mejores del planeta. La proyección apunta a Juegos Paralímpicos.

No hay épica exagerada en su voz. Hay trabajo, rutina, paciencia. Una comprensión profunda del tiempo: el cuerpo puede cambiar, la meta también, pero la esencia competitiva permanece.

“Definitivamente, el deporte me salvó la vida”, no es metáfora, en su relato, el entrenamiento no solo fortaleció músculos: sostuvo la salud mental, ordenó el caos emocional, devolvió la alegría.

Cada brote, cada pérdida de capacidad, exige una nueva adaptación. Amalia lo define como un camino que la mantiene viva, con sueños, con dirección. “Así me tenga que adaptar mil veces, lo haré”.

Aprender a habitar la silla

Aceptar la silla de ruedas fue uno de los retos más difíciles, miedo, vergüenza y resistencia. Hasta que una conversación simple cambió la perspectiva. “Antes usabas bicicleta, dos ruedas, ahora usarás una silla”.

(Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco para Perfil)

La frase, aparentemente ligera, desactivó un peso simbólico enorme. La silla dejó de ser sinónimo de pérdida para convertirse en herramienta.

Y sí, como le dijo alguien cercano, Amalia se ve poderosa en ella.

Curiosamente, su presencia en redes sociales nació después del primer campeonato mundial. La cobertura mediática la expuso a una audiencia global. Los mensajes llegaron en oleadas: admiración, gratitud, identificación.

Entonces decidió compartir, no como influencer, aclara, sino como modelo a seguir. Sus publicaciones no muestran solo victorias; muestran lágrimas post cirugía, recuperaciones lentas, días difíciles y una vulnerabilidad sin filtro.

Su audiencia es un equilibrio casi perfecto entre hombres y mujeres. Muchos son atletas. Otros, personas que atraviesan procesos complejos. “Gracias porque usted salvó mi vida”, le escriben algunos.

Amalia confiesa que a veces le cuesta dimensionar ese impacto. Pero cuando la fuerza flaquea, vuelve a ver su propio contenido y se recuerda a sí misma todo lo que ha superado. Se inspira en su propia historia.

En su trayectoria médica también ha sido pionera en procedimientos innovadores en Costa Rica y Latinoamérica, por ejemplo, en implantes de dispositivos para manejo del dolor crónico. “Si por ser la primera puedo cambiar la vida de otra persona, lo haré”.

Más allá del diagnóstico

Su enfermedad es degenerativa. Los brotes pueden arrebatar funciones. El futuro clínico es incierto pero su narrativa no gira alrededor del miedo, sino del propósito.

Habla de legado, de abrir caminos, de conectar con quienes sienten que ya no pueden más. De demostrar, con hechos y no frases motivacionales vacías, que la vida todavía puede ofrecer versiones inesperadas de uno mismo.

Amalia incomoda, en el mejor sentido. Porque desmonta excusas fáciles, porque obliga a revisar qué entendemos por dificultad. Porque su sonrisa no niega el dolor, lo integra, no romantiza la adversidad. La enfrenta.

Quizás el logro más grande de Amalia Ortuño no está en un trofeo, sino en una decisión diaria: levantarse, entrenar, adaptarse, volver a intentarlo. Competir contra el cansancio, contra la frustración, contra un cuerpo que cambia las reglas, y aun así, elegir seguir.

Porque en su historia hay una certeza que resuena más allá del deporte: los límites no siempre desaparecen, pero pueden desplazarse.

(Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco para Perfil)

Amalia no venció a su enfermedad. Hizo algo más complejo y más valiente: aprendió a vivir y ganar con ella y, ese gesto, se convirtió en inspiración para todos.