El músculo invisible: la resiliencia de Amalia

Campeona mundial, competidora incansable y símbolo de resiliencia, Amalia Ortuño desafía cada pronóstico con una convicción que no se entrena en el gimnasio: la certeza de que la vida, incluso cuando duele, todavía puede sorprender.

Por Heilyn Gómez V
Amalia Ortuño
(Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco para Perfil)







