Revista Dominical

Una peligrosa costumbre desató la peor crisis forestal en la historia de Costa Rica (y se va a poner peor)

Guanacaste está en su peor estado de la historia. La mayor oleada de incendios forestales ya ha consumido 27.000 hectáreas y amenaza con llevarse más. Así es como los bomberos luchan por salvar el bosque.

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Por Sofía Sánchez Ramírez
Incendios Forestales Guanacaste
Dos bomberos apagan un incendio forestal en Guanacaste, provincia donde se concentran la mayor cantidad de estos siniestros. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

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