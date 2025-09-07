Revista Dominical

Veterinarios enfrentan una dura realidad: el creciente costo de atender fauna silvestre en peligro

En Costa Rica, los veterinarios y biólogos cargan con el bagaje emocional de ver a la fauna ‘apagarse’, mientras asumen los gastos de miles de atropellos, electrocutaciones, enfermedades infecciosas y las crueles agresiones humanas

Por Sofía Sánchez Ramírez

Cuando Sandy Quirós escuchó que una danta había sido arrastrada por el río, se apresuró. Salió hacia la jungla, con la frente acariciada por el sol, buscando un sitio solo accesible a pie. La avistaron con vida, por fortuna, y para rescatarla debieron sedarla; timonearon montados en una chinga, a paso lento, mientras se apagaba el cielo.








