Revista Dominical

Lo que no se ve en los incendios forestales: así es cómo animales silvestres mueren atrapados por el fuego

En medio de las miles de hectáreas quemadas, la flora y fauna silvestre enfrentan heridas, desplazamiento y muerte en medio de la mayor oleada de incendios forestales en la historia de Costa Rica.

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Por Sofía Sánchez Ramírez
Incendios Forestales Guanacaste
Los monos son una de las especies afectadas por los incendios forestales, en especial por quemaduras. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

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