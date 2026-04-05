Bomberos controlan incendio en céntrico edificio en San José

Un incendio en un edificio ubicado en el centro de San José, específicamente en avenida 5, calle 3, en barrio El Carmen, movilizó este domingo a unidades de la Estación de Bomberos Metropolitana Norte.

Fuego en centro de San José

De acuerdo con Warner Rodríguez, de esa estación, el incidente se registró en un edificio de dos niveles, de aproximadamente 650 metros cuadrados por planta, donde el fuego se originó en uno de los aposentos del primer piso.

“Logramos desplegar dos líneas para controlar el fuego y evitar su propagación al resto del inmueble”, detalló Rodríguez.

Los bomberos trabajaron para contener las llamas y evitar que el siniestro afectara otras áreas del edificio, dada la magnitud de la estructura.

De momento, no se reportan personas afectadas ni se han detallado las causas del incendio. Las autoridades se mantienen en el sitio realizando labores de inspección y aseguramiento.