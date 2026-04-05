Sucesos

Bomberos controlan incendio en céntrico edificio en San José

Incendio en barrio El Carmen ocurrió en edificio de dos pisos que fue controlado por Bomberos este domingo

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Por Juan Fernando Lara Salas

Un incendio en un edificio ubicado en el centro de San José, específicamente en avenida 5, calle 3, en barrio El Carmen, movilizó este domingo a unidades de la Estación de Bomberos Metropolitana Norte.








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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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