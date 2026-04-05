Bomberos controlan incendio en céntrico edificio en San José

Un incendio en un edificio ubicado en el centro de San José, específicamente en avenida 5, calle 3, en barrio El Carmen, movilizó este domingo a unidades de la Estación de Bomberos Metropolitana Norte.
Un incendio en un edificio ubicado en el centro de San José, específicamente en avenida 5, calle 3, en barrio El Carmen, movilizó este domingo a unidades de la Estación de Bomberos Metropolitana Norte.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.