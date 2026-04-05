Sucesos

Incendio consume vehículo en Pérez Zeledón; Bomberos alertan por racha de siniestros

Bomberos atendieron cuatro incendios de vehículos en Pérez Zeledón, Alajuela, Heredia y Osa en las últimas 18 horas. No se reportan personas heridas. Vea los videos.

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Por Yucsiany Salazar
Tres personas salieron ilesas tras el incendio de un vehículo liviano en Pérez Zeledón, según confirmó Bomberos.
Tres personas salieron ilesas tras el incendio de un vehículo liviano en Pérez Zeledón, según confirmó Bomberos. (Bomberos/Captura de pantalla)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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