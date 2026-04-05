Incendio consume vehículo en Pérez Zeledón; Bomberos alertan por racha de siniestros

Un vehículo liviano fue consumido en su totalidad por las llamas la mañana de este domingo 5 de abril en Barú de Pérez Zeledón, según confirmó el Cuerpo de Bomberos.

De acuerdo con el reporte preliminar, la emergencia fue atendida a las 10:07 a. m. en Platanillo, en las cercanías del hotel La Colonia.

Fuego consume vehículo en Pérez Zeledón

A la llegada de las unidades, el automóvil se encontraba completamente envuelto en fuego, por lo que los bomberos procedieron a asegurar la escena y controlar el siniestro.

Según explicó Miguel Valverde, de la Estación de Bomberos de Pérez Zeledón, en el vehículo viajaban tres personas, quienes lograron salir a tiempo y no presentaron lesiones.

“A nuestra llegada un vehiculo tipo automovil totalmente envuelto en llamas. Se procede a asegurar la escena, en el mismo viajaban tres ocupantes los cuales resultan ilesos, solamente daños materiales”, indicó Valverde.

Cuatro incendios en vehículos en menos de un día

Bomberos alertó que en las últimas 18 horas se han atendido al menos cuatro emergencias por fuego en vehículos en distintas partes del país, incluyendo casos en Alajuela, Heredia y Puntarenas, lo que genera preocupación por la frecuencia de estos incidentes.

Bomberos alerta: cuatro incendios en vehículos en 18 horas

El primer caso ocurrió a las 5:46 p. m. de este sábado en La Garita de Alajuelta, 500 metros al oeste de la escuela, donde un autobús fue consumido por las llamas.

La unidad trasladaba al equipo de Segunda División Quepos Cambute, que posteriormente informó mediante un comunicado que ningún miembro resultó herido y que la causa habría sido un desperfecto mecánico. Debido al incidente, el encuentro programado en el Estadio Puente Piedra contra Grecia fue cancelado.

Segunda División Quepos Cambute se pronunció tras incendio en autobús que transportaba al equipo hacia Grecia. (Redes sociales/Redes sociales)

El segundo incidente ocurrió a las 8:18 p. m. en un plantel de autobuses en San Isidro de Heredia, donde un vehículo liviano ardió en llamas; el fuego amenazaba con extenderse a otras unidades, pero fue controlado a tiempo.

Minutos después, a las 8:45 p. m. en Bahía Ballena (Osa), una buseta se incendió en Playa Dominical. En ninguno de los eventos se reportaron personas heridas.