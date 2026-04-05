Sucesos

Bus arde en llamas en La Garita de Alajuela

El incendio obligó a la intervención del personal de Bomberos

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Por Lucía Astorga
El fuego consumió por completo la unidad de transporte, lo que obligó a una rápida intervención de Bomberos.
El fuego consumió por completo la unidad de transporte, lo que obligó a una rápida intervención de Bomberos. (Captura de pantalla /La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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