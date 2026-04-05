Bus arde en llamas en La Garita de Alajuela

El fuego consumió por completo la unidad de transporte, lo que obligó a una rápida intervención de Bomberos.

Un autobús fue consumido por las llamas la tarde de este sábado en el sector de La Garita, en Alajuela, a unos 500 metros al oeste de la escuela de la localidad, según el reporte preliminar del Cuerpo de Bomberos.

Al lugar se desplazó una unidad extintora y un tanquero para controlar el fuego y evitar que se propagara a otras estructuras o vehículos cercanos. De momento, no se han reportado personas afectadas ni se han confirmado las causas del incendio.

Autobús fue consumido por el fuego

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El incendio obligó a la intervención del personal de Bomberos.