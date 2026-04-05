Voraz incendio consume autobús que transportaba equipo de Liga de Ascenso para su partido

Un verdadero milagro se dio este sábado 4 de abril, cuando el autobús que transportaba al equipo de Quepos Cambute, de la Liga de Ascenso, sufrió un desperfecto mecánico y se incendió a la altura de Atenas; sin embargo, ninguno de los ocupantes del bus sufrió quemaduras.

De acuerdo con la página de Facebook Ascenso Total, del periodista Kendall Rojas, el incidente ocurrió cuando el conjunto de Quepos se trasladaba al estadio Puente Piedra de Grecia para disputar su compromiso frente al Municipal Grecia, este sábado a las 6 p. m.

Afortunadamente, ningún jugador, miembro del cuerpo técnico o administrativo resultó herido, ai incendiarse al autobús.

El autobús que transportaba al equipo de Quepos Cambute, de la Luga de Ascenso, se quemó en su totalidad. (Reproducción de la página de Facebook de Ascenso Total /La Nación)

Según el medio de comunicación digital, el juego entre Grecia y Quepos Cambute quedó suspendido por la emergencia y se disputará este lunes 6 de abril a las 7 p. m. en el estadio Puente Piedra de Grecia.

Por su parte, Guillermo Arrieta, del medio digital De Quepos para el Mundo, comentó que en el incidente se quemaron hieleras y que al menos siete futbolistas perdieron sus artículos personales; incluso, algunos de ellos sus salarios, ya que se les había pagado antes de emprender el viaje a Grecia.

Quepos Cambute es líder del Grupo A con 25 puntos, empatado con Inter San Carlos, y está clasificado a los cuartos de final del campeonato, mientras que el Municipal Grecia, con 13 unidades, lucha por no descender a Linafa junto con Municipal Upala.