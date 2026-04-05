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Voraz incendio consume autobús que transportaba equipo de Liga de Ascenso para su partido

Al menos siete jugadores perdieron sus artículos personales y salarios, al incendiarse autobús de equipo de Liga de Ascenso

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Por Juan Diego Villarreal
Autobús que transportaba equipo de fútbol se incendió







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Quepos CambuteIncendio del autobús en AtenasMunicipal Grecia
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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