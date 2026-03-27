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Liga de Ascenso tiene a los dos primeros invitados que buscarán el boleto a la Primera División

La Liga de Ascenso ya tiene a sus dos primeros equipos clasificados a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026

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Por Juan Diego Villarreal
Escorpiones de Belén Liga de Asecenso Torneo Clausura 2026 26 de marzo del 2026 Tomada Facebook de Escorpiones de Belén
Escorpiones de Belén logró su boleto a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Ascenso. (Tomada Facebook de Escorpiones de Belén/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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