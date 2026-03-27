Liga de Ascenso tiene a los dos primeros invitados que buscarán el boleto a la Primera División

Escorpiones de Belén logró su boleto a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Ascenso.

El Torneo de Clausura 2026 de la Liga de Ascenso está que arde y este jueves 26 de marzo ya confirmó a los dos primeros equipos clasificados a la segunda fase del campeonato, los cuales buscarán el boleto a la Primera División.

Estos dos conjuntos se unirían a Inter San Carlos, dirigido por el entrenador Douglas Sequeira, que ya tiene asegurado su cupo en una eventual final nacional como campeón del Torneo Apertura 2025, en caso de no ganar el Clausura 2026.

La jornada 15 de la Segunda División dejó a Escorpiones de Belén y Jicaral Sercoba como clasificados a la siguiente ronda.

Los belemitas firmaron su cupo al derrotar este jueves 2-0 al Uruguay de Coronado, con tantos del exalajuelense Bryan Jiménez y de Ian Fernández, por lo que sumaron 26 puntos y son inalcanzables para el resto de sus rivales, cuando le restan dos jornadas para que termine la fase regular.

El Grupo B lo comanda Belén con 26 unidades; los uruguayos se quedaron con 20 y le siguen Pitbulls con 19 y Cariari con 14, por lo que Escorpiones no podría quedar fuera de los cuatro equipos clasificados.

En el caso de Jicaral, dio un golpe de autoridad al derrotar como local 2-1 a Inter San Carlos, el miércoles, con tantos de Daniel Vargas y Danilo Pimpinati. Anderson Núñez había descontado para los sancarleños.

Ahora, los jicaraleños comandan el Grupo A con 24 puntos, seguido por Quepos Cambute con 22, Inter con 21 y Sarchí con 16. Municipal Grecia, que tiene 12 unidades y es quinto, no podría desplazar a los de la península.

En la Liga de Ascenso, los cuatro primeros de cada grupo avanzan a los cuartos de final, por lo que de momento quedan tres cupos disponibles en cada uno de los grupos.

En otros resultados de la jornada de media semana. Carmelita empató 1-1 con Fútbol Consultants, Santa Cruz venció 2-0 a Sarchí y Cariari y Pitbulls DB igualaron 2-2. Al cierre de esta nota, disputaban su partido Santa Ana vs. Aserrí.