Periodista pasó de presentar las peleas de Yokasta Valle a ser asistente técnico en Liga de Ascenso

Su voz retumbó en los cuadriláteros nacionales cada vez que presentaba las peleas de la pugilista Yokasta Valle, como su encargado de prensa, pero su pasión por el fútbol lo llevó por un camino que jamás imaginó.

Desde el Torneo Apertura 2025, cuando el equipo Pitbulls de Santa Bárbara ascendió a la Liga de Ascenso, el periodista Rafael Soto vive una nueva experiencia al formar parte del cuerpo técnico que dirige el entrenador Bryan Sánchez.

Soto, junto al exjugador Bryan Orué, son los asistentes de Bryan Sánchez. Para el comunicador, su vínculo con el fútbol no es nada nuevo, pues fue encargado de prensa de Carmelita y también formó parte del área administrativa.

Rafael Soto (der.) y el exjugador Bryan Orué, son los asistentes técnico del entrenador Bryan Sánchez, en el equipo Pitbulls SB, de la Liga de Ascenso (Facebook de Pitbulls FC/La Nación)

“La pandemia de la Covid-19 marcó un cambio en mi carrera profesional. Estudié y saqué las licencias como entrenador de fútbol, incluyendo la A de la Fedefútbol, y desde entonces empecé a pensar en otras opciones”, aseguró Soto al medio digital Ascenso Total, del periodista Kendall Rojas.

Rafael explicó que el interés por dirigir nació tras conversaciones con Édgar Artavia, presidente de Carmelita, quien lo animó a seguir sus sueños.

“Él vio en mí algo que yo no había notado y me dio la oportunidad de crear la franquicia del Carmelita femenino, que lamentablemente ya no existe. A partir de ahí empecé a estudiar. Siempre me gustó lo táctico y ahora Dios me tiene de este lado. Me tocó ser gestor deportivo, gerente deportivo y encargado de prensa”, añadió.

Rafael Soto aseguró que tiene seis años de experiencia, pero es la primera vez que está en la Liga de Ascenso.

“Aprendo mucho de Bryan (Sánchez), de Orué, con quien compartí en Carmelita; él como jugador y capitán, y yo como director de prensa. Me toca aprender mucho y espero lograr los objetivos con el equipo”, concluyó Soto.

En el Actual Torneo Clausura 2026, de la Luga de Ascenso, Pitbulls SB es tercero del Grupo B. Después de 11 partidos tiene 13 puntos. Los barbareños son superados por Escorpiones de Belén con 23 y Uruguay de Coronado con 20. Actualmente superan a Cariari con 13 (mejor gol diferencia) y Consltants con 12, en la lucha por avanzar a la segunda fase.