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Periodista pasó de presentar las peleas de Yokasta Valle a ser asistente técnico en Liga de Ascenso

Fue periodista, encargado de prensa de un equipo de Primera Diviisión, de Yokasta Valle y ahora es asistente en Liga de Ascenso

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Por Juan Diego Villarreal
Rafael Soto de periodista a entrenador







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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