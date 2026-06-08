Revista Dominical

¿Qué hace un asesor legislativo? De esto depende su rol en la Asamblea

Conozca cuáles son las funciones de los cientos de asesores que llegan a la Asamblea Legislativa cada periodo.

EscucharEscuchar
Por Sofía Sánchez Ramírez
25/02/2025, San José, Asamblea Legislativa, recorrido por la asamblea, para hacer fotografías ilustrativas del Lobby en la asamblea.
Actualmente hay 378 funcionarios nombrados como asesores en la Asamblea Legislativa; todavía hay puestos pendientes. (Jose Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Asamblea LegislativaAsesores legislativosPoder Legislativopartidos políticos
Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de Revista Dominical desde 2023. Escribe sobre cultura y derechos humanos y ambientales. Licenciada en Comunicación Estratégica y bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.