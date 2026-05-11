Política

Claudia Dobles tiende puentes con Laura Fernández, pero advierte que no cederá ante retrocesos democráticos ni de derechos ciudadanos

Por medio de una carta, la legisladora felicitó a la mandataria por asumir la Presidencia y dejó clara su posición frente al nuevo Gobierno

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Por Cristian Mora
Claudia Dobles y Laura Fernández
Claudia Dobles envió una carta a la presidenta Laura Fernández en la que planteó disposición para construir acuerdos, pero marcó límites en temas relacionados con transparencia, derechos ciudadanos e institucionalidad democrática. (La Nación/La Nación)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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