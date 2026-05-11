Claudia Dobles tiende puentes con Laura Fernández, pero advierte que no cederá ante retrocesos democráticos ni de derechos ciudadanos

Claudia Dobles envió una carta a la presidenta Laura Fernández en la que planteó disposición para construir acuerdos, pero marcó límites en temas relacionados con transparencia, derechos ciudadanos e institucionalidad democrática.

La diputada de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, envió una carta a la presidenta Laura Fernández en la que le expresó su disposición a mantener una relación de diálogo y construcción de acuerdos entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, aunque dejó claro que existen líneas que considera “no negociables”.

En el documento, fechado este 11 de mayo, Dobles felicitó a Fernández por asumir la Presidencia de la República para el periodo 2026-2030 y señaló que el país enfrenta desafíos urgentes en materia de seguridad, educación y salud pública.

La legisladora afirmó que la seguridad ciudadana requiere respuestas “firmes, responsables y efectivas”, mientras que la educación debe volver a colocarse “en el centro de las prioridades nacionales” como herramienta de movilidad social y desarrollo humano.

También mencionó la situación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y las listas de espera, las cuales, dijo, demandan soluciones estructurales y voluntad política sostenida.

Dobles indicó que, desde su posición como diputada, mantendrá una “disposición seria al diálogo” y a la construcción de acuerdos cuando estos respondan al interés nacional y mejoren la vida de las personas. Sin embargo, advirtió que ejercerá control político cuando estén en juego “la transparencia, los derechos ciudadanos, la institucionalidad democrática o el uso responsable del poder público”.

La congresista sostuvo que los grandes retos nacionales no pueden resolverse desde una sola visión política y que el país necesita escucha, negociación responsable y acuerdos construidos “con altura”. Aun así, insistió en que el diálogo democrático “no implica silencio, complacencia ni renuncia a las convicciones”.

“Costa Rica necesita un gobierno que escuche, una Asamblea que delibere y una ciudadanía que pueda confiar en que sus instituciones trabajan para ella”, manifestó la legisladora en la carta dirigida a la mandataria.