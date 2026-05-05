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Claudia Dobles: ‘El momento que vive Costa Rica no admite ambigüedades’

Este momento exige decisiones que pongan a las personas en el centro. Desde la Asamblea Legislativa, y desde el rol que hoy asumo, ese será mi compromiso

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Por Claudia Dobles Camargo
04/02/2026/ La Diputada del partido Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, brinda conferencia de prensa / Foto John Durán
"Hoy estamos enfrentando problemas del siglo XXI con respuestas del siglo XX", sostiene la legisladora Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana. (JOHN DURAN/John Durán)







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