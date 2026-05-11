Politólogo Daniel Calvo: ‘En el Ejecutivo son conscientes de que su fracción es muy vulnerable’

Por primera vez en la historia democrática de Costa Rica, un presidente de la República deja su cargo para, de inmediato, pasar a ser ministro no solo de una, sino de dos carteras trascendentales para el funcionamiento del Estado. Esto lo logró Rodrigo Chaves con la indispensable colaboración de la presidenta Laura Fernández.

¿Por qué el expresidente ocupa dos cargos simultáneamente? Con el Ministerio de Hacienda en una mano, y el de la Presidencia en la otra, maneja al mismo tiempo el dinero del gobierno y la negociación política con la Asamblea Legislativa. Pero, ¿es buena idea que sea Chaves quien tenga la responsabilidad de dialogar con el Congreso? Para el politólogo Daniel Calvo, no será necesariamente él quien lo haga.

Calvo, especializado en temas parlamentarios, considera que el nombramiento de Chaves como un “superministro" persigue otros objetivos principales.

Retratos y entrevista del politólogo Daniel Calvo / Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

En entrevista con la Revista Dominical, el analista explicó que el nombramiento del expresidente es un mensaje con un simbolismo poderoso que satisface a las bases del movimiento chavista: “Según el mensaje, Rodrigo Chaves es el poder detrás del trono, y para eso votaron por Fernández".

“Es la creación de un ‘superministro’ que pone en cuestión qué tanto peso tendrá Laura Fernández en la administración. Es casi un presidente que pasa a ser jefe de gobierno”, aseveró el analista.

Esto coincide con la evaluación del reconocido politólogo Daniel Zovatto en su último artículo para La Nación.

“No es una transición. Es una metamorfosis del poder. El hombre que gobernó Costa Rica durante cuatro años no abandona el Estado; simplemente cruza el pasillo de un despacho a otro, llevando consigo las riendas del presupuesto nacional, la coordinación del gabinete económico y el control de la maquinaria política del Ejecutivo", consideró Zovatto.

Sin embargo, para Daniel Calvo, no solo se trata de reconocer el poder del expresidente, sino también de reconocer que la fracción legislativa del partido político oficialista es frágil , y solo el líder del movimiento puede mantenerla cohesionada.

“Este nombramiento demuestra que, desde el núcleo del Ejecutivo, estaban muy conscientes de que su fracción es muy vulnerable. ¿Por qué? Porque la única persona capaz de sostener a la fracción oficialista y evitar que se fracture es Rodrigo Chaves. Es el principal cimiento de una fracción oficialista frágil. Por eso, creo que el expresidente se encargará de que los 31 diputados se mantengan en línea”, aseveró el especialista.

Por eso, el nuevo cargo de Chaves no solo es una elección, es una necesidad para la mantener unida una fracción variopinta, donde hay desde liberales ortodoxos hasta líderes evangélicos.

“Hay un tema de administración del poder sobre ciertos feudos. A Rodrigo Chaves lo nombran ministro de la Presidencia pese a que Laura Fernández venía teniendo una serie de gestos para recomponer la relación Ejecutivo-Legislativo, incluso ella se reunió con el Frente Amplio, pero con el nombramiento pareciera que borran eso”, agregó el politólogo.

Entonces, ¿quién negociará con la oposición?

El entonces presidente Rodrigo Chaves saludo al diputado y jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, el 4 de mayo del 2026 en la Asamblea Legislativa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El politógo Daniel Calvo considera que los esfuerzos del ministro Rodrigo Chaves se centrarán manejar el dinero del Estado, por un lado, y en mantener en línea a los 31 diputados oficialistas, por el otro. Pero, entonces, ¿quién negociará con la oposición para conseguir esos siete “patriotas” que necesitan para conformar una mayoría calificada?

En su criterio, esa será tarea de alguien más.

“Otros se encargarán de intentar buscar los siete votos faltantes para llegar a 38. Ahí entrarán personas como Nogui Acosta, diputado y jefe de fracción, un avezado político, además tomando en cuenta que en la caja de herramientas del Ejecutivo para comprar votos están las partidas presupuestarias, permisos, viajes...“, declaró.

Además, tomará protagonismo el viceministro de la Presidencia Alejandro Barrantes Requeno, quien tiene experiencia en esta área, la gestionó durante los meses que estuvo vacante el ministro de ese ramo, y es amigo personal de la presidenta Fernández.

“Pero sí, me parece clave que la explicación del nombramiento de Rodrigo Chaves es que es la única persona capaz de mantener al oficialismo unido“, sintetizó el politólogo.

No obstante, Calvo considera que la apuesta es arriesgada.

“No es una transición. Es una metamorfosis del poder. El hombre que gobernó Costa Rica durante cuatro años no abandona el Estado; simplemente cruza el pasillo” — Politólogo Daniel Zovatto

Rodrigo Chaves seguirá frecuentando la Casa Presidencial, ya no como presidente, sino como ministro de dos de las carteras más poderosas del gobierno. (EZEQUIEL BECERRA/AFP)

“Un jugada muy arriesgada”

Aunque el nombramiento de Rodrigo Chaves era previsible y necesario para los fines del oficialismo, esto no quita que también se trate de un importante riesgo.

El expresidente no solo asume dos ministerios, sino que son dos de las carteras más importantes y con más desgaste político.

De hecho, en gobiernos del pasado, los jerarcas de esos dos ministerios han se ha visto obligados a renunciar cuando se destapa algún escándalo o polémica. Lo sabe el propio Chaves, que fue removido por el expresidente Carlos Alvarado cuando fungía como ministro de Hacienda, en 2020. Por eso,, para el politólogo Daniel Calvo se trata de una jugada arriesgada.

“Chaves ha tenido el poder de ser un ‘presidente teflón’ al que absolutamente nada se le pega, pero la jugada es muy, pero muy arriesgada. Se trata de dos cargos de altísima exposición donde históricamente nadie dura mucho.

“El único ministro de la Presidencia que duró cuatro años fue Rodrigo Arias pero era el gobierno de su hermano, y en Hacienda el único que duró cuatro años fue Helio Fallas pero porque era también vicepresidente.

“La vida promedio de un ministro de la Presidencia y de un ministro de Hacienda en sus respectivos cargos es baja, entonces, es una estrategia arriesgada, en la que Fernández le está dando mucho poder a Chaves", analizó Calvo en entrevista con la Revista Dominical.

“Rodrigo Chaves es la única persona capaz de mantener al oficialismo unido” — Politólogo Daniel Calvo

Desde luego, en política cualquier tendencia se puede romper, y para el politólogo no es descartable que el expresidente permanezca varios años en la administración, pero es un hecho que existirá un desgaste natural. Como responsable de los dos ministerios, deberá asumir las consecuencias de lo que ahí ocurra.

“El plan de Chaves es ser ahora ministro, luego diputado y entonces volver a ser presidente. Si pudieran, se saltan la diputación (...) ¿Cómo hubiera reaccionado su público si no nombraba a Rodrigo Chaves? Hubiera sido peor.

“Pero el poder es un elemento cohesionador, y con Chaves en el ministerio de la Presidencia, hay menos posibilidades de fragmentación”, concluyó Calvo.