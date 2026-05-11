Revista Dominical

Politólogo Daniel Calvo: ‘En el Ejecutivo son conscientes de que su fracción es muy vulnerable’

Para el analista legislativo el ministro Rodrigo Chaves no será necesariamente quien vaya a negociar al Congreso, su tarea es otra: mantener a 31 diputados en línea

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Por Roger Bolaños Vargas

Por primera vez en la historia democrática de Costa Rica, un presidente de la República deja su cargo para, de inmediato, pasar a ser ministro no solo de una, sino de dos carteras trascendentales para el funcionamiento del Estado. Esto lo logró Rodrigo Chaves con la indispensable colaboración de la presidenta Laura Fernández.








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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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