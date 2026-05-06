Columnistas

El rey no abdica: Chaves cambia de despacho, no de poder

Es una diarquía donde el rey no abdica, sino que se corona de nuevo bajo otro título y la princesa reina con su bendición

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Por Daniel Zovatto
Laura Fernández presentó su gabinete
El mandatario saliente, Rodrigo Chaves, y la presidenta electa, Laura Fernández, este martes en el Teatro Popular Melico Salazar, donde tuvo lugar el anuncio sobre la integración del nuevo gabinete. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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