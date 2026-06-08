Revista Dominical

Ocho exdiputados, un secretario general y un exagente antinarco: caras conocidas como asesores en la Asamblea Legislativa

Varios nombres reconocidos retornan al Congreso como asesores asalariados o ‘ad honorem’, entre ellos excandidatos a diputados, activistas, un exaspirante presidencial y personas que han cambiado de bandera política

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Por Roger Bolaños Vargas

Entre los 377 asesores que ya fueron nombrados en la Asamblea Legislativa, tanto asalariados como ad honorem, hay varios rostros conocidos: ocho exdiputados, un ex viceministro, un secretario general, un exagente antinarcóticos, varios excandidatos a congresistas, activistas pro derechos humanos, la hija del dueño de una encuestadora, un exaspirante presidencial y hasta personas con sorpresivos cambios de bandera política.








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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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