Ocho exdiputados, un secretario general y un exagente antinarco: caras conocidas como asesores en la Asamblea Legislativa

Entre los 377 asesores que ya fueron nombrados en la Asamblea Legislativa, tanto asalariados como ad honorem, hay varios rostros conocidos: ocho exdiputados, un ex viceministro, un secretario general, un exagente antinarcóticos, varios excandidatos a congresistas, activistas pro derechos humanos, la hija del dueño de una encuestadora, un exaspirante presidencial y hasta personas con sorpresivos cambios de bandera política.

Entre los asesores del nuevo Congreso hay personas con sorprendentes cambios de bandera, que pasaron del PLN al PPSO, o del PLP al PLN. (Jose Cordero/José Cordero)

De los ocho exdiputados que asumirán como asesores, tres lo harán en el Partido Liberación Nacional (PLN), otros tres en el Frente Amplio (FA), una en la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y otra más en el oficialista Partido Pueblos Soberano (PPSO).

Al equipo del PLN se sumó el exdiputado Óscar Izquierdo, que fue despedido de su cargo en el AyA mientras ocupaba su curul. También estará la excongresista Franggi Nicolás, asesorando a Eder Hernández, y su excompañera Kattia Rivera, apoyando al exalcalde de Santa Bárbara, Víctor Manuel Hidalgo.

En la bancada del Frente Amplio, el economista Johnatan Acuña trabajará con María Eugenia Román, Sofía Guillén apoyará a Joselyn Sáenz (la congresista más joven), y la exlegisladora del PAC, Paola Vega, asesorará a José María Villalta.

Asimismo, en el despacho de Claudia Dobles la exdiputada del PAC, Laura Guido, será la funcionaria de más alto rango, mientras que el legislador sancarleño del PPSO, Wilson Jiménez, tendrá en su oficina a Mireya Zamora, que fue congresista por el Movimiento Libertario en 2010 y en los últimos años fue vinculada con grupos antivacunas.

Pero otros nombres conocidos trabajarán en las bancadas del Congreso.

De izquierda a derecha, arriba, Kattia Rivera, Óscar Izquierdo, Sofía Guillén y Johnatan Acuña, abajo, Franggi Nicolás, Paola Vega, Laura Guido y Mireya Zamora. (Diseño Canva/La Nación)

En Liberación Nacional resaltan los nombres de David Roverssi, hijo del reconocido líder verdiblanco Carlos Roverssi; Miguel Ángel Guillén, secretario general del PLN; Agnes Gómez, exalcaldesa de Puntarenas; y Laura Cristina Arguedas, excandidata a la vicepresidencia con el candidato José María Figueres en 2022.

También llama la atención el caso del periodista y abogado Gerardo Ruiz, que trabajó con el PLP en el despacho de Gilberto Campos, fue candidato a diputado por la provincia de San José y, ahora, al no ser electo, apoyará a la liberacionista Iztarú Alfaro Guerrero.

La bancada de Liberación Nacional tendrá connotados asesores ad honorem, el primero de ellos, el excandidato presidencial Álvaro Ramos Chaves. También apoyará sin remuneración el ex viceministro de Seguridad, Martín Arias, el exdiputado Mario Álvarez González y el líder Gerardo “Yayo” Vicente.

Pero la fracción oficialista no se queda atrás.

Con el pastor evangélico y dos veces diputado Gonzalo Ramírez trabajará Huanelge Gutiérrez, exagente de la UEI y de la Policía Antinarcóticos del Ministerio de Seguridad que participó en el Partido Esperanza Nacional liderado por Claudio Alpízar. Él trabajó como asesor parlamentario entre 2014 y 2018.

Por su parte, el diputado Antonio Barzuna Thompson sumó a sus filas a Ixchel Muñoz Angulo, hija de Mauricio Muñoz Salazar, dueño de la página elmundo.cr y de la encuestadora OPOL.

En la bancada de Antonio Barzuna trabajará la hija del dueño de la encuestadora OPOL y la página elmundo.cr. (Asamblea Legislativa/La Nación)

Asimismo, la ex vicepresidenta de la Juventud Liberacionista, María Paula Montano, quien renunció al PLN apenas en setiembre pasado, asumió su nuevo cargo como asesora del diputado José Miguel Villalobos.

En el caso de la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, tendrá en su equipo a Franklin Aguilera, líder del PPSO que se postuló como candidato a diputado en el cuarto lugar por la provincia de Cartago pero no resultó electo.

El dos veces diputado Gonzalo Ramírez tiene en su equipo a un exagente antinarco y de la UEI. (Asamblea Legislativa/La Nación)

Como parte de los asesores del Frente Amplio también estarán dos aspirantes a la diputación por la provincia de San José. Se trata de Diana Madrigal Valerín, —hija de la abogada y exministra Gloria Valerín—, quien aspiró a una curul en las recientes elecciones. Asimismo, continúa Carlos Wong, que también se postuló para el Congreso.

La fracción del Frente Amplio contará con la presencia de tres exdiputados como asesores. (Asamblea Legislativa/La Nación)

La diputada Claudia Dobles también tendrá en su despahco al presidente del PAC, Fabián Solano, y trabajará con ellos la exasesora y excandidata a diputada de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Josselyn Sánchez.

Por último, la diputada socialcristiana Abril Gordienko tendrá como su asesora de más alto rango a Natalia Rudín, que aspiró a una diputación por el PUSC en las recientes elecciones.