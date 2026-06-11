Revista Dominical

¡Mundial por fin! Le presentamos 10 datos curiosos que quizás no sabía y una trivia ultradifícil

104 partidos, 1.248 jugadores, 48 selecciones, pero solo una alzará la copa el 19 de julio en Nueva Jersey. Comienza la cita que a todos nos cautiva

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Por Roger Bolaños Vargas
Maxico's Footbal fans are excited in Mexico City on June 10, 2026, ahead of FIFA World Cup match againct South Africa.( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Takuya Yoshino / The Yomiuri Shimbun via AFP)
Aficionados de la selección de México celebran en la víspera del partido inaugural del mundial el 10 de junio del 2026. (TAKUYA YOSHINO/The Yomiuri Shimbun via AFP)







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Mundial 2026MéxicoFútbol
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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