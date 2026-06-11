¡Mundial por fin! Le presentamos 10 datos curiosos que quizás no sabía y una trivia ultradifícil

Aficionados de la selección de México celebran en la víspera del partido inaugural del mundial el 10 de junio del 2026.

Los tres mundiales realizados durante la última década han estado siempre rodeados de polémica, cuestionamientos y corrupción. La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no baja el tono. La pelota empezó a rodar este jueves precedida por conflictos bélicos, redadas para detener migrantes, restricciones de ingreso, violentos enfrentamientos con el narco y precios estratosféricos. Pero lo cierto es que, cuando suena el primer pitazo, la adrenalina adormece hasta al más férreo de los críticos.

Después de todo, hasta el acontecimiento más surrealista, como la negativa de Estados Unidos de autorizar el ingreso del árbitro somalí Omar Artan (el mejor silbatero de África en 2025), desemboca en una anécdota conmovedora, luego de que Artan fuera recibido en su país como un auténtico héroe. Ahora, se anunció que pitará la Supercopa de Europa que enfrentará al Aston Villa contra el PSG.

Otras historias y datos curiosos han llamado la atención durante los días previos a que México y Sudáfrica inauguraran el torneo (una curiosa reedición de aquel encuentro inaugural de Sudáfrica 2010). A continuación, le presentamos 10 datos curiosos que usted quizás no sabía y una trivia .

Un primer dato que sirve de aguizote: de los 22 campeones del mundo que han existido, todos han ganado con un entrenador de su mismo país . Scaloni con Argentina, Deschamps con Francia, Löw con Alemania, Del Bosque con España, Lippi con Italia... Malas noticias para Brasil, Portugal e Inglaterra.

. Scaloni con Argentina, Deschamps con Francia, Löw con Alemania, Del Bosque con España, Lippi con Italia... Malas noticias para Brasil, Portugal e Inglaterra. Además, aunque parezca sorprendente, de los 1.248 jugadores que disputarán la cita en Norteamérica, solo cuatro jugaron también hace 20 años, en Alemania 2006. Tres son jugadores de campo, los tres ganadores del Balón de Oro: Lionel Messi (38 años), Cristiano Ronaldo (41 años) y Luka Modric (40 años). El cuarto, una leyenda del arco azteca, Guillermo Ochoa (40 años).

Lionel Messi tiene el récord del jugador con más partidos mundialistas. (JUAN MANUEL BAEZ/NurPhoto via AFP)

Messi, Ronaldo y Ochoa romperán el récord de ser los únicos jugadores de la historia en ser convocados a seis citas mundialistas (el argentino tiene el récord de haber disputado más partidos mundialistas, con 26).

(el argentino tiene el récord de haber disputado más partidos mundialistas, con 26). Pero ninguno de ellos se lleva el galardón de ser el jugador más longevo convocado al Mundial, esa estrellita es para Craig Gordon, arquero escoces de 43 años. Él tiene 25 inviernos más que el jugador más joven, el mexicano Gilberto Mora, con 17 años.

Craig Gordon, de Escocia, es el jugador más veterano de los convocados a este Mundial. (ULRIK PEDERSEN/NurPhoto via AFP)

Siete parejas de hermanos jugarán este Mundial. Los hermanos Leandro y Juninho Bacuna con Curazao, Lucas y Theo Hernández con Francia; y Laros y Deroy Duarte con Cabo Verde. Las otras cuatro parejas de hermanos jugarán con selecciones diferentes: Harry Souttar con Australia y John Souttar con Escocia, Désiré Doué con Francia y Guéla Doué con Costa de Marfil, Nico Williams con España e Iñaki Williams con Ghana; y finalmente Brian Brobbey con Países Bajos y Derrick Luckassen con Ghana.

jugarán este Mundial. Los hermanos con Curazao, con Francia; y con Cabo Verde. Las otras cuatro parejas de hermanos jugarán con selecciones diferentes: con Australia y con Escocia, con Francia y con Costa de Marfil, con España e con Ghana; y finalmente con Países Bajos y con Ghana. A propósito de que el delantero mexicano nacido en Colombia, Julián Quiñones , anotó el primer gol de la copa, el reconocido estadígrafo “Mr. Chip” dio un dato impresionante que habla de la globalización: es la primera vez en casi 100 años de historia de los mundiales que el primer gol del torneo lo marca un jugador nacido fuera del país que representa .

, anotó el primer gol de la copa, el reconocido estadígrafo “Mr. Chip” dio un dato impresionante que habla de la globalización: es la primera vez en casi 100 años de historia de los mundiales que el primer gol del torneo lo marca . Es la primera vez que un jugador mexicano anota el gol inaugural de un Mundial. Lo han hecho cuatro alemanes (uno de ellos Phillip Lahm con su gol a Costa Rica en 2006), tres brasileños, dos argentinos y dos franceses.

Julián Quiñones, nacido en Colombia, anotó el primer gol del mundial del 2026. (YURI CORTEZ/AFP)

Un total de 292 jugadores convocados a este torneo disputarán la copa con una selección de un país diferente al que nacieron. Curazao lidera la lista, solo uno de sus 26 jugadores, Tahith Chong, nació en la isla , el resto lo hicieron en Países Bajos. Bosnia es la selección europea con más jugadores nacidos en otro territorio, con 17.

, el resto lo hicieron en Países Bajos. Bosnia es la selección europea con más jugadores nacidos en otro territorio, con 17. Hablando de Países Bajos: La “Naranja Mecánica” no pierde un partido mundialista desde el 11 de julio del 2010 , cuando España campeonizó con marcador 0-1 en la final en Johannesburgo, Sudáfrica. Desde entonces, los neerlandeses quedaron eliminados en 2014 por penales contra Argentina, no fueron a la copa de 2014, y en 2022 los volvió a eliminar la albiceleste en penales.

, cuando España campeonizó con marcador 0-1 en la final en Johannesburgo, Sudáfrica. Desde entonces, los neerlandeses quedaron eliminados en 2014 por penales contra Argentina, no fueron a la copa de 2014, y en 2022 los volvió a eliminar la albiceleste en penales. Hay 40 años de diferencia entre el entrenador más joven, Julian Nagelsmann (38 años), que comandará a Alemania, y el más longevo, Dick Advocaat, quien con sus 78 años liderará a Curazao y romperá el récord como el “profe” más veterano en la historia de los mundiales.

Más allá de estos datos curiosos, Advocaat es un buen ejemplo para también contar las historias conmovedoras que toda cita mundialista trae consigo.

El entrenador neerlandés, un hombre curtido por mil partidos al costado de la línea blanca, logró clasificar a una diminuta isla de 158.000 habitantes al Mundial. Pero apenas unos meses después, renunció sorpresivamente al cargo. Su explicación fue completamente comprensible.

Advocaat detalló que su hija enfrentaba un grave quebranto de salud y, aunque soñaba con dirigir a Curazao en la copa, la familia estaba primero.

No obstante, hace apenas unas semanas el destino decidió premiarlo. La salud de su hija mejoró y la federación curazoleña no dudó en volverlo a llamar. El próximo domingo ante Alemania, el veterano Advocaat romperá un récord de longevidad.

Dick Advocaat rompera el récord como en entrenador más veterano en una Copa del Mundo. (Dick Advocaat/Instagram)

Otra breve historia también conmovió algunos corazones. Este fin de semana un adulto mayor de Lawrence, ciudad de cien mil habitantes en Kansas, Estados Unidos, agradeció a la selección nacional de Algeria por elegir su comunidad como sede de su campamento mundialista.

“Quiero agradecerles por elegirnos, bienvenidos a Estados Unidos y bienvenidos a Kansas. Vine a apoyarlos porque estaba demasiado feliz de que nos eligieran, ¡queremos recibirlos bien aquí!”, declaró el vecino durante una manifestación de aficionados argelinos.

Al final, de eso se trata el mundial, de hermandad, de comunidad, de sentarse con amigos y familia a ver uno de los 104 partidos que se jugarán. Que nada manche el disfrute.

Trivia: Para fomentar el espíritu futbolero presentamos una trivia mundialista de nivel ultradifícil. Hay un único jugador en la historia que ha diputado cuatro mundiales, sin haber jugado nunca un solo partido de la etapa clasificatoria. Para ayudarle, le damos dos pistas. 1- En el primer mundial que disputó fue campeón. 2- En el tercer mundial que disputó fue capitán de su selección. Envíe sus respuestas al correo roger.bolanos@nacion.com. (No se vale acudir a la inteligencia artifical).