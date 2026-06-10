A los 43 años, portero de Escocia revela que enfrentó riesgo de muerte para cumplir su sueño mundialista

Craig Gordon desafió una advertencia médica extrema para continuar su carrera y cumplir el objetivo de jugar otra Copa del Mundo.

Craig Gordon, guardameta de la selección de Escocia, reveló que enfrentó un escenario extremo durante su recuperación de una lesión sufrida en marzo. El futbolista de 43 años recibió una advertencia médica sobre el riesgo de sufrir parálisis o incluso morir si se sometía a un delicado tratamiento en el cuello. Aun así, decidió continuar con el procedimiento para mantenerse activo y disputar la Copa del Mundo de 2026.

El veterano portero explicó que la preocupación no se limitaba a su carrera deportiva. También existía incertidumbre sobre las consecuencias que la lesión podía tener para el resto de su vida.

La situación fue evaluada por el especialista en columna Usamah Jannoun, quien participó en el proceso de recuperación del jugador. Según relató Gordon, los médicos le informaron sobre los riesgos asociados al tratamiento necesario para regresar a las canchas.

Pese a ese panorama, el arquero optó por seguir adelante con el procedimiento. Su objetivo era conservar la posibilidad de disputar otra Copa del Mundo antes del final de su carrera profesional.

Tras superar la lesión, Gordon llega al torneo como el futbolista de mayor edad de la competición. El escocés tiene 43 años y 161 días.

Sin embargo, la experiencia no garantiza su presencia en la alineación titular. El seleccionador Steve Clarke aún no define quién ocupará la portería en el debut de Escocia ante Haití en Boston.

Gordon compite por el puesto con Angus Gunn y Liam Kelly. El guardameta aseguró que mantiene la misma mentalidad competitiva que lo acompañó durante toda su trayectoria.

El arquero considera que todos los porteros deben verse a sí mismos como la mejor opción disponible. Al mismo tiempo, destacó la importancia del respaldo colectivo dentro de la selección escocesa y señaló que el objetivo común está por encima de la competencia individual.

También indicó que la comisión técnica no le comunicó ninguna decisión sobre la titularidad. Por esa razón, espera aprovechar los entrenamientos previos al debut para demostrar sus condiciones.

El exjugador del Sunderland y figura histórica del Hearts reconoció que su sola presencia en la Copa del Mundo representa una victoria personal después de los problemas físicos que enfrentó en los últimos meses.

Para Gordon, disputar un Mundial mantiene el mismo significado que tenía cuando era niño. El portero afirmó que representar a su país en la máxima cita del fútbol sigue siendo uno de los mayores sueños para cualquier futbolista.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.