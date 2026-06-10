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A los 43 años, portero de Escocia revela que enfrentó riesgo de muerte para cumplir su sueño mundialista

El experimentado guardameta escocés superó una grave lesión cervical y ahora lucha por la titularidad en el Mundial de 2026

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Por O Globo / Brasil / GDA
Craig Gordon, de Escocia, observa durante el partido de clasificación de la UEFA para la Copa del Mundo entre Escocia y Dinamarca en Hampden Park, Glasgow, Escocia, el 18 de noviembre de 2025. (Foto: Ulrik Pedersen/NurPhoto) (Foto: Ulrik Pedersen/NurPhoto vía AFP).
Craig Gordon desafió una advertencia médica extrema para continuar su carrera y cumplir el objetivo de jugar otra Copa del Mundo. (ULRIK PEDERSEN/NurPhoto via AFP)







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