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De Ochoa a Modric: el asalto del Mundial 2026 para jugadores que pasan de 40 años

Además de Cristiano Ronaldo, otros jugadores veteranos con más de cuatro décadas buscarán la gloria en el Mundial 2026

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Por AFP
Luka Modric
Luka Modric, en su despedida del Real Madrid en mayo de 2025. Ahora el croata busca ser protagonista en el Mundial 2026. (OSCAR DEL POZO/AFP)







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