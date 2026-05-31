¡Increíble! Regla que llega con el Mundial 2026 ya cambió el resultado de un partido (video)

(Captura de video / La Nación Argentina/Captura de video / La Nación Argentina)

La activación de una de las nuevas reglas en el fútbol que llegan con el Mundial 2026 provocó rostros de asombro en Islandia.

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina y con Tim Payne siendo una sensación viral, los amistosos internacionales se multiplican. Sin embargo, lo vivido en el Estadio Nacional de Tokio trascendió lo estrictamente táctico.

El triunfo de Japón sobre Islandia quedará registrado en los libros de historia como el laboratorio perfecto donde debutó una de las cinco nuevas modificaciones reglamentarias de la FIFA y la IFAB (entidad que se encarga de las reglas).

Con las nuevas medidas se declara la guerra a la pérdida de tiempo y se acelera el ritmo real del juego. Esa es la intención de la FIFA.

Y ya se hizo un ensayo real, en el que Islandia pagó un precio carísimo por ignorar la letra chica del nuevo reglamento.

Transcurrían 39 minutos de la segunda parte y el marcador reflejaba un 0 a 0 que parecía inquebrantable cuando el cuerpo técnico islandés se dispuso a realizar dos variantes.

La primera de ellas fluyó con normalidad: Hjortur Hermannsson ingresó por Daniel Leo Gretarsson tras un rápido saludo. El quiebre absoluto llegó en la segunda sustitución.

Kristian Hlynsson, el futbolista que debía abandonar el césped, se demoró más de 10 segundos en salir. Ante este episodio de parsimonia, el árbitro del encuentro, el polaco Damian Kos, detuvo las acciones de inmediato.

Jugadores de Japón celebran tras la anotación ante Islandia, que cayó cuando el rival tenía uno menos por la nueva regla que se aplicará en el Mundial 2026. (Federación de Japón/Federación de Japón)

Siguiendo al pie de la letra el nuevo protocolo, advirtió al infractor y decretó una sanción inédita: Isak Thorvaldsson, el jugador que esperaba para ingresar, debió quedarse castigado un minuto entero fuera del campo de juego.

El destino no tuvo piedad con Islandia. Durante ese preciso minuto cuando jugaba con un hombre menos por la penalización, Japón se avivó y armó una gran acción colectiva en el sector ofensivo.

La jugada terminó con un centro preciso de Yukinari Sugawara y un certero cabezazo de Koki Ogawa, el delantero de 28 años que milita en el NEC Nijmegen de los Países Bajos.

El 1 a 0 definitivo nació de una viveza asiática, pero, sobre todo, de un descuido reglamentario imperdonable, que alerta a partir de ahora.

Islandia🇮🇸 tardó más de 10 segundos en realizar la sustitución de Hlynsson por Thorvaldsson y el árbitro aplicó la regla de jugar durante 1 minuto con diez hombres. Japón🇯🇵 aprovechó la superioridad y Ogawa anotó el gol de la diferencia. pic.twitter.com/0mlHkQgulS — Felipe (@felaraya2) May 31, 2026

Las cinco nuevas reglas que llegan con el Mundial 2026

La norma que modificó el destino del partido en Tokio establece que cualquier jugador sustituido dispone de solo diez segundos para abandonar el terreno desde que el asistente anuncia el cambio.

Si se excede, su reemplazo tendrá que esperar un minuto afuera y solo podrá ingresar en la siguiente interrupción del encuentro.

Las autoridades del fútbol le declaran la guerra a la pérdida de tiempo. (Canva)

Según un comunicado publicado por la IFAB al término de su asamblea general anual, el objetivo es “dinamizar el ritmo de los partidos y limitar la pérdida de tiempo”.

No obstante, este es solo el primer eslabón de un paquete de cinco reformas drásticas que configuran una nueva era para el deporte rey:

Cinco segundos para reanudar: Se establece un límite de cinco segundos para ejecutar saques de arco o laterales. Si un futbolista excede este tiempo, perderá la posesión del balón. En el caso de los saques de portería, la sanción es aún más severa, otorgándose un tiro de esquina para el rival. Esto obliga a los equipos a pensar más rápido y elimina las demoras deliberadas cuando no hay acción.

Se establece un límite de cinco segundos para ejecutar saques de arco o laterales. Si un futbolista excede este tiempo, perderá la posesión del balón. En el caso de los saques de portería, la sanción es aún más severa, otorgándose un tiro de esquina para el rival. Esto obliga a los equipos a pensar más rápido y elimina las demoras deliberadas cuando no hay acción. Atención médica fuera del campo: Con el fin de evitar simulaciones y futbolistas que permanecen en el suelo solo para cortar el ritmo, todo jugador que reciba asistencia médica dentro de la cancha deberá salir y permanecer al menos un minuto afuera antes de reingresar. La única excepción será si la lesión deriva de una falta que haya sido sancionada con tarjeta.

Con el fin de evitar simulaciones y futbolistas que permanecen en el suelo solo para cortar el ritmo, todo jugador que reciba asistencia médica dentro de la cancha deberá salir y permanecer al menos un minuto afuera antes de reingresar. La única excepción será si la lesión deriva de una falta que haya sido sancionada con tarjeta. Ampliación de los poderes del VAR: La tecnología expande sus fronteras y ahora podrá intervenir en jugadas de segunda tarjeta amarilla que terminen en expulsión, un terreno vedado hasta el momento. Además, el videoarbitraje estará facultado para corregir errores en la concesión de tiros de esquina que finalicen en gol, buscando que los resultados se definan por mérito deportivo y no por fallos arbitrales determinantes.

La tecnología expande sus fronteras y ahora podrá intervenir en jugadas de segunda tarjeta amarilla que terminen en expulsión, un terreno vedado hasta el momento. Además, el videoarbitraje estará facultado para corregir errores en la concesión de tiros de esquina que finalicen en gol, buscando que los resultados se definan por mérito deportivo y no por fallos arbitrales determinantes. Zona exclusiva para capitanes: La FIFA endurece la relación con los árbitros para erradicar las protestas en manada. A partir de ahora, solo el capitán del equipo podrá acercarse a dialogar con el juez. Cualquier otro futbolista que reclame, gesticule o rodee al árbitro será sancionado inmediatamente con una tarjeta amarilla.

El Mundial 2026 funcionará como el gran escenario y laboratorio global para consolidar este fútbol de mayor tiempo efectivo y menos interrupciones.

Lo ocurrido en Tokio es una advertencia directa para entrenadores y jugadores de todo el mundo: el reloj ahora corre de verdad, y perder el tiempo puede costar un partido.