Puro Deporte

¡Increíble! Regla que llega con el Mundial 2026 ya cambió el resultado de un partido (video)

El amistoso entre Japón e Islandia se convierte en una advertencia para todos, al activarse una de las nuevas reglas en el fútbol

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Por Fanny Tayver Marín y La Nación / Argentina / GDA
La activación de una de las nuevas reglas en el fútbol que llegan con el Mundial 2026 provocó rostros de asombro en Islandia.
La activación de una de las nuevas reglas en el fútbol que llegan con el Mundial 2026 provocó rostros de asombro en Islandia. (Captura de video / La Nación Argentina/Captura de video / La Nación Argentina)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

La Nación / Argentina / GDA

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La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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