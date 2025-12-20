La furia de los aficionados por los ‘precios exorbitantes’ de entradas para el Mundial 2026

Esta pantalla muestra los resultados del sorteo para el Mundial 2026, que se realizó el pasado 5 de diciembre en Washington.

Montevideo. Los aficionados de todo el mundo están furiosos por los precios de las entradas para el Mundial de Norteamérica 2026, ya que consideran que la FIFA rompió la promesa de un evento asequible para todos.

La promesa inicial era tentadora... Se suponía que el Mundial de 2026, que se jugará entre el 11 de junio y 19 de julio en Canadá, México y Estados Unidos, sería la competición “más inclusiva” jamás organizada, subrayó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en setiembre.

Pero su apuesta se ha visto seriamente comprometida.

Los precios de las entradas, anunciados el 11 de diciembre por la FIFA para los grupos de aficionados oficiales que deseen seguir a su selección durante el Mundial, han supuesto una gran decepción.

“El sentimiento general es de decepción”, declaró a la AFP Guillaume Auprêtre, portavoz de los Irrésistibles Français (IF), el principal grupo de seguidores de la selección francesa, con casi 2.500 miembros.

Según IF, un aficionado tendrá que pagar entre 190 y 600 euros (223-704 dólares) por un partido de la fase de grupos, entre 680 y 1.405 dólares por uno de cuartos de final, y entre 4.220 y 8.670 dólares por la final.

“Enseguida nos dimos cuenta de que esto ponía en peligro el sueño de muchos aficionados”, afirmó Auprêtre, atónito.

Entradas a precios de reventa

Según el politólogo argentino Christian Crivelli, de 34 años, que asistió a Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, y tiene pensado ir a Norteamérica 2026, la FIFA intentó “llevar los precios históricos de reventa (de entradas para los mundiales) hacia los precios oficiales”.

“Trató de decir, ‘bueno, acá hay mucha gente que compraba una entrada a 60 (dólares) porque tenía suerte y después la revendía a 500 (dólares), vamos nosotros a venderla a 500 (dólares)’ y el choque es ese” agregó.

Crivelli administra uno de los grupos de WhatsApp de La Banda Argentina, una comunidad de hinchas argentinos que se organizan desde las redes sociales para asistir al Mundial 2026.

“Si te fijas en lo que fue la reventa histórica de Catar o de Rusia, más o menos los precios se emparejan con lo que está vendiendo la FIFA ahora”, aseguró.

Calmar las aguas

El pasado jueves, la asociación Football Supporters Europe (FSE) se indignó por los “precios astronómicos impuestos por la FIFA a los aficionados más fieles”.

La FIFA reaccionó y el martes prometió boletos a 60 dólares, incluso para la final, en la categoría más baja, reservados a los aficionados oficiales afiliados a las federaciones.

FSE dijo que el cambio parcial de postura del organismo ponía de manifiesto las deficiencias en la fijación de precios para el Mundial.

“Por el momento, consideramos el anuncio de la FIFA como una mera táctica para calmar los ánimos ante la reacción negativa a nivel mundial”, afirmó FSE.

Quejas por doquier

Hasta el primer ministro británico, Keir Starmer, se quejó del valor de los tiquetes y afirmó que la categoría de entradas más económicas de la FIFA no era suficiente.

“Celebro el anuncio de la FIFA sobre la disponibilidad de entradas más baratas para los aficionados”, escribió Starmer en X.

“Pero como alguien que solía ahorrar para comprar entradas para los partidos de Inglaterra, animo a la FIFA a que haga más para que las entradas sean más asequibles y que la Copa del Mundo no pierda el contacto con los verdaderos aficionados que hacen que este deporte sea tan especial”, añadió.

Los altos valores han desalentado a muchos aficionados a concurrir al Mundial.

Según el administrador público colombiano César Charry, “los precios están por las nubes y desaniman bastante a una persona que quiere ir”.

“En caso de ir, los ahorros no alcanzan, básicamente tocaría acudir a un préstamo. Tendría que pensarlo porque es muy complejo”, agregó.

Su compatriota Daniel Ballén, en cambio, consideró que los precios excesivos llevaron a que en los últimos meses con la familia “dejamos de compartir ciertas cosas en el día a día para seguir esto (el Mundial)”.

Todo porque “la pasión” está “por encima” de los costos, agregó Ballén.

Pero “que la gente no se endeude para ir al Mundial”, pidió días atrás el DT de Escocia, Steve Clarke.