Sorteo del Mundial 2026: Hora y canales para ver la suerte de 48 selecciones con Donald Trump de testigo

La atención del planeta fútbol se concentra este viernes 5 de diciembre en Washington, Estados Unidos, donde se efectuará el esperado sorteo del Mundial 2026 y se conocerá cómo quedarán conformados los grupos en lo que será hasta ahora la Copa del Mundo más grande la historia.

El sorteo se efectuará en el Kennedy Center de Washington DC, a las 12 mediodía de la costa este de Estados Unidos, es decir, a las 11 a. m. hora de Costa Rica.

Quienes no quieren perderse ningún detalle del sorteo, la ceremonia podrá verse en Canal 7 (televisión abierta) y Tigo Sports (cable), además de la aplicación de TDMax.

Según confirmó la FIFA, el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, confirmaron su asistencia.

Los tres jefes de Estado darán la bienvenida a los miles de millones de aficionados que acudirán a las 16 ciudades anfitrionas del Mundial que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio del año que viene.

En el sorteo se conocerá la composición de los doce grupos de cuatro equipos de la primera Copa Mundial de la FIFA de 48 selecciones, que marcará un antes y un después en la historia del fútbol, y en la que lamentablemente no estará la Selección de Costa Rica.

Las 42 de 48 selecciones que irán al Mundial 2026 Copiado!

Anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos.

AFC: Australia, RI de Irán, Japón, Jordania, República de Corea, Catar, Arabia Saudí y Uzbekistán.

CAF: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

Concacaf: Curazao, Haití y Panamá.

Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

OFC: Nueva Zelanda.

UEFA: Austria, Bélgica, Croacia, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España y Suiza.

Hasta el momento están clasificadas 42 de las 48 selecciones que disputarán el Mundial 2026. (FIFA.com/FIFA.com)

Las seis selecciones que faltan por clasificar Copiado!

Seis de los 48 equipos que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 26 aún no se han definido y se conocerán en marzo de 2026.

Cuatro provendrán de la repesca de la UEFA, que contará con 16 equipos y será disputada por Albania, Bosnia y Herzegovina, Chequia, Dinamarca, Italia, Kosovo, Irlanda del Norte, Macedonia del Norte, Polonia, República de Irlanda, Rumania, Eslovaquia, Suecia, Turquía, Ucrania y Gales.

Los otros dos puestos serán disputados por seis equipos: Bolivia, República Democrática del Congo, Irak, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam, en el repechaje intercontinental.

Atención a los bombos para el sorteo del Mundial 2026 Copiado!

Bombo 1: Se encuentran los anfitriones, que son México, Estados Unidos y Canadá, más las nueve selecciones mejores clasificadas en el ranking FIFA. Es decir: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Australia, Austria, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Irán, Japón, Marruecos, Senegal, Suiza y Uruguay.

Bombo 3: Arabia Saudita, Argelia, Costa de Marfil, Egipto, Escocia, Noruega, Panamá, Paraguay, Qatar, Sudáfrica, Túnez y Uzbekistán.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, además de los últimos cupos sin definir: los cuatro playoffs de la UEFA y los dos repechajes intercontinentales.

Las selecciones clasificadas se distribuyen en los cuatro bombos, y en el cuarto quedan los seis cupos restantes (FIFA.com/FIFA.com)

En la UEFA, los que buscan su boleto son Italia, Irlanda del Norte, Gales, Bosnia, Ucrania, Suecia, Polonia, Albania, Turquía, Rumania, Eslovaquia, Kosovo, Dinamarca, Macedonia del Norte, Republica Checa e Irlanda.

Estas selecciones están divididas cuatro llaves donde clasificará una selección por llave y los enfrentamientos se distribuyeron así:

Llave A: Italia vs. Irlanda del Norte; el ganador irá ante el vencedor de Gales vs. Bosnia.

Los dos repechajes intercontinentales se distribuyen de la siguiente manera:

Repechaje A: Nueva Caledonia vs. Jamaica y el ganador se enfrentará a RD Congo por el cupo.

Restricciones del sorteo del Mundial 2026 Copiado!

En el bombo 1, Canadá, México y Estados Unidos, en calidad de países anfitriones, se identificarán con bolas de colores diferentes.

De conformidad con el calendario de partidos publicado el 4 de febrero de 2024, a México se le asignará la posición A1 (bola verde), a Canadá, la posición B1 (bola roja), y a Estados Unidos, la posición D1 (bola azul).

Las otras nueve selecciones del bombo 1 se identificarán mediante nueve bolas del mismo color y se asignarán automáticamente a la posición 1 del grupo en el que resulten encuadradas.

Para garantizar el equilibrio competitivo, se han establecido dos cuadros separados hasta semifinales en el calendario de partidos.

El sorteo del Mundial 2026 será este 5 de diciembre en Washington. (FIFA.com/FIFA.com)

Con el fin de conseguir una distribución equilibrada de los equipos, se han aplicado las siguientes restricciones en el sorteo de las cuatro primeras selecciones del ranking FIFA: la selección líder de la clasificación (España) y la segunda mejor clasificada (Argentina) se asignarán de forma aleatoria a cuadros opuestos.

Se aplicará el mismo principio en el caso de la tercera y la cuarta clasificadas (Francia e Inglaterra, respectivamente). De este modo, si las dos primeras selecciones de la clasificación mundial acabaran la primera fase en el primer puesto de sus respectivos grupos, no se enfrentarían antes de la final.

En los bombos 2, 3 y 4, la posición de las selecciones en cada grupo se asignará según un patrón predefinido.

En principio, ningún grupo contendrá dos selecciones de la misma confederación, con la única excepción de la UEFA, representada por 16 equipos. Cada grupo contará con al menos una y como máximo dos selecciones de la UEFA.

En lo referente a las plazas del Torneo clasificatorio de la FIFA, a fin de cumplir con el principio general de la FIFA por el que se impide que dos selecciones de la misma confederación queden encuadradas en el mismo grupo, esta limitación también se aplicará a los tres equipos de cada cuadro del torneo clasificatorio de la FIFA que compitan por las dos plazas del bombo 4.

Artistas y anfitriones en la alfombra roja Copiado!

La gala tendrá como presentadores a la supermodelo, productora y personalidad televisiva ganadora del Emmy, Heidi Klum; al cómico y actor Kevin Hart, uno de los más exitosos de su generación; y al actor y productor Danny Ramírez, que aportará el sello de Hollywood a esta esperada celebración rumbo al Mundial 2026.

La modelo germano-norteamericana Heidi Klum arriba a una recepción efectuada como previo al sorteo del Mundial. Klum será una de las presentadoras de la ceremonia. (ROBERTO SCHMIDT/AFP)

El exfutbolista inglés Rio Ferdinand conducirá el sorteo asistido por cuatro íconos del deporte norteamericano, ninguno de ellos mexicano: Tom Brady, Shaquille O’Neal, Wayne Gretzky (canadiense) y Aaron Judge.

Lo que se sabe de las sedes del Mundial 2026 Copiado!

México albergará trece encuentros, entre ellos, el partido inaugural de la competición, que se disputará el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Este país será sede de la Copa Mundial por tercera vez, una cifra de récord. Canadá también acogerá trece partidos, el primero de ellos el viernes 12 de junio en el Estadio Toronto.

Si bien el país organizó la Copa Mundial Femenina de la FIFA en 2015, nunca había albergado la máxima competición de fútbol masculino.

Estados Unidos será el escenario de 78 encuentros de la edición de 2026, la más larga de la historia, 32 años después de la exitosa organización de la Copa Mundial de la FIFA 1994. El primer partido allí se disputará el viernes 12 de junio en el Estadio Los Ángeles, y el último, la gran final, el domingo 19 de julio en Nueva York Nueva Jersey.

Será hasta el sábado cuando la FIFA presente el calendario de sedes y horarios de los 104 partidos de forma completa.