El Mundial de Norteamérica empieza a latir con el esperado sorteo de los grupos

Este viernes el sorteo despejará una de las incógnitas más emocionantes de cada cuatro años: cuáles son los grupos para el Mundial

Por AFP
El Kennedy Center en Washington DC será la sede del sorteo para el Mundial 2026. Este jueves el edificio recibía los últimos preparativos.
El Kennedy Center en Washington DC será la sede del sorteo para el Mundial 2026. Este jueves el edificio recibía los últimos preparativos. (DAN MULLAN/Getty Images via AFP)







Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

