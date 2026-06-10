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Árbitro regresó a Somalia y fue recibido como un héroe tras ser rechazado por EE. UU. antes del Mundial

El árbitro Omar Artan, a quien Estados Unidos le negó la entrada, aseguró que estará para el Mundial 2030

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Por AFP
El árbitro somalí Omar Artan saluda a los aficionados envuelto en la bandera de su país tras llegar luego de que Estados Unidos le rechazara el ingreso para el Mundial 2026.
El árbitro somalí Omar Artan saluda a los aficionados envuelto en la bandera de su país tras volver luego de que Estados Unidos le rechazara el ingreso para el Mundial 2026. (HASSAN ALI ELMI/AFP)







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