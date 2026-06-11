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El árbitro somalí rechazado por EE. UU. para el Mundial dirigirá la Supercopa de Europa

Omar Artan fue rechazado el sábado a su llegada al aeropuerto internacional de Miami para el Mundial

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Por AFP

El árbitro somalí Omar Artan, a quien se le negó la entrada a Estados Unidos para dirigir partidos del Mundial, fue designado este jueves para oficiar en la Supercopa de la UEFA, anunció el órgano rector del fútbol europeo.








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Mundial 2026Omar AtanSomalia
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