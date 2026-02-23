Muerte de El Mencho alerta a la FIFA: ¿peligra repechaje para el Mundial 2026?

Guadalajara está o no en riesgo para los partidos de repechaje para el Mundial 2026.

La ciudad tapatía es sede, incluso, para juegos de la primera fase de la Copa del Mundo. Jalisco tendrá dos juegos de reclasificación y cuatro más del Mundial.

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante un operativo militar el domingo, podría dejar secuelas en el mundo del fútbol.

Ejército de México mata a poderoso capo narco Nemesio Oseguera "El Mencho"

Tras su fallecimiento, Guadalajara fue el foco de una oleada de violencia, razón por la cual la prensa internacional reaccionó ante las posibles consecuencias de cara al Mundial 2026.

Narcobloqueos en varios estados de México han puesto las miradas sobre la capital jalisciense, por los eventos deportivos que tiene programados la FIFA y por las dudas sobre si es seguro jugar partidos en Guadalajara.

Los juegos de repechaje están agendados para el 26 de marzo de 2026 en el Estadio Akron. La FIFA estructuró dos llaves para la repesca del Mundial 2026, y la llave A fue asignada a Guadalajara.

En ella, equipos de Oceanía, Concacaf y África lucharán por un lugar en el torneo. Los partidos de repechaje programados hasta ahora en Guadalajara son: Nueva Caledonia vs. Jamaica, el 26 de marzo. El ganador enfrentará a la República Democrática del Congo el 31 de marzo.

La FIFA no ha emitido una postura oficial sobre si la sede de Guadalajara está o no en riesgo para los compromisos del repechaje y los encuentros de la fase de grupos del Mundial.

España es una de las selecciones que jugará el Mundial en Guadalajara. El 26 de junio se enfrenta a Uruguay. (CESAR MANSO/AFP)

En Guadalajara se tienen programados cuatro partidos de la fase de grupos, entre ellos uno de la selección mexicana. La ciudad será una de las 16 sedes del torneo, y el Estadio Akron, hogar de las Chivas en la Liga MX, recibirá a miles de aficionados para vivir este histórico regreso del Tricolor, como se le conoce a la escuadra azteca.

Si no existiera garantía de seguridad, la FIFA puede cambiar de sede; así lo estipula el reglamento de la Copa del Mundo.

En el artículo 6.9 del apartado “Retirada, partidos no disputados, partidos abandonados y sustitución”, se establece claramente: “La FIFA tiene el derecho de cancelar, reprogramar o reubicar uno o más partidos (o la totalidad de la Copa Mundial de la FIFA 26) por cualquier motivo, a su entera discreción, incluyendo como resultado de fuerza mayor o por motivos de salud, seguridad o protección.”

La decisión final no depende de autoridades locales ni de presiones externas, sino de la propia FIFA.

Partidos de primera fase en Guadalajara

11 de junio de 2026: República de Corea vs. Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o República Checa (Grupo A)

18 de junio de 2026: México vs. República de Corea (Grupo A)

23 de junio de 2026: Colombia vs Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo (Grupo K)

26 de junio de 2026: Uruguay vs. España (Grupo H)