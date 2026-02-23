El Mundo

¿Qué ocurrió en México? Claves para entender la muerte del Mencho y la ola de violencia que sacudió al país

La muerte del Mencho marcó un giro en la lucha contra el CJNG. El operativo dejó 14 muertos, 64 detenidos y provocó disturbios en siete estados

Por La Nación / Argentina / GDA y Silvia Ureña Corrales
La muerte de el Mencho generó disturbios en siete estados. Estados Unidos confirmó apoyo de inteligencia y Argentina emitió alerta.
La muerte de el Mencho generó disturbios en siete estados. Estados Unidos confirmó apoyo de inteligencia y Argentina emitió alerta. (ULISES RUIZ/AFP)







notas iaSUCMéxicoEl MenchoCártel Jalisco Nueva Generación
