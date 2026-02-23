¿Qué ocurrió en México? Claves para entender la muerte del Mencho y la ola de violencia que sacudió al país

La muerte de el Mencho generó disturbios en siete estados. Estados Unidos confirmó apoyo de inteligencia y Argentina emitió alerta.

El Ejército de México mató el domingo 22 de febrero a Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El narcotraficante figuraba como el más buscado y peligroso del mundo, según fuentes oficiales. Tras el operativo se registraron al menos 25 soldados muertos.

Oseguera Cervantes encabezaba el CJNG, considerado uno de los grupos criminales más relevantes de México. Dirigía una estructura delictiva poderosa y violenta. Sus actividades se centraban en el narcotráfico.

Violencia tras el operativo

La muerte del capo provocó una ola de violencia en al menos siete estados. Se reportaron incendios de comercios y vehículos. También se registraron bloqueos de carreteras.

Los hechos ocurrieron en Jalisco, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas, Colima, Guanajuato y Zacatecas. Las autoridades federales y estatales reforzaron la seguridad en varios puntos.

En Jalisco, el gobernador Pablo Lemus pidió a la población no salir de sus casas. Ordenó suspender el transporte público. Informó que se instaló una mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno. Indicó que activaron el “código rojo” para inhibir actos contra la población.

El servicio de transporte público en el estado se suspenderá hasta que la situación quede controlada. — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 22, 2026

Apoyo de inteligencia de Estados Unidos

La Casa Blanca confirmó que Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia en el operativo realizado en Jalisco. La secretaria de prensa Karoline Leavitt indicó que Oseguera Cervantes era un objetivo prioritario para ambos países.

Según detalló, durante la acción murieron tres integrantes del cártel. Otros tres resultaron heridos y dos fueron detenidos. Recordó que el presidente Donald Trump designó el año anterior al CJNG como organización terrorista extranjera.

La funcionaria afirmó que la administración estadounidense reconoció la cooperación de las fuerzas militares mexicanas en la ejecución del operativo. Señaló que el gobierno de Estados Unidos busca que los narcotraficantes enfrenten la justicia.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, confirmó apoyo de inteligencia de Estados Unidos en el operativo contra el CJNG en México. (ALEX WONG/Getty Images via AFP)

Cancillería de Costa Rica emite recomendación a viajeros

La Cancillería de Costa Rica emitió el domingo una recomendación dirigida a los costarricenses que tienen previsto viajar a México, en especial al estado de Jalisco.

La entidad instó a quienes ya se encuentran en territorio mexicano a extremar medidas de seguridad. Recomendó evitar zonas donde se reportan incidentes, mantenerse informados por medio de canales oficiales y acatar las disposiciones de las autoridades locales mientras se estabiliza la situación.

El operativo contra el líder del CJNG provocó incendios, bloqueos y refuerzo de seguridad en varias regiones de México. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.