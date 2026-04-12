Revista Dominical

‘El chef nos agarraba a patadas’: Cocineros relatan abusos en prestigiosos restaurantes de Costa Rica

Para algunos es la única manera de aprender a cocinar; para otros, es un síntoma más de una cultura abusiva. Un escándalo internacional destapa una ‘forma de hacer las cosas’ que muchos cuestionan.

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Por Sofía Sánchez Ramírez
08/04/2026, San José, Tibas, Schola Amura, entrevista con los estudiantes David Rodríguez y Manuela Sáenz.
Imagen ilustrativa. En los restaurantes de alta cocina, que elaboran técnicas y sabores refinados, ocurren maltratos hacia los cocineros. (Jose Cordero/José Cordero)







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GastronomíaCocinaRestaurantes costarricenses
Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

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