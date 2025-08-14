Revista Perfil

El sabor de una estrella Michelin en suelo costarricense

EnBoca será el escenario de tres cenas únicas que celebran el camino de MAE, el restaurante barcelonés con raíces costarricenses que conquistó una estrella Michelin en tiempo récord.

Por Shirley Ugalde
Restaurante MAE







