El sabor de una estrella Michelin en suelo costarricense

El restaurante MAE, recientemente galardonado con una estrella Michelin en Barcelona, regresará simbólicamente a sus orígenes con una experiencia gastronómica única en Costa Rica. Los días 19, 20 y 21 de agosto, su restaurante hermano EnBoca acogerá tres cenas exclusivas donde se servirá el menú con el que MAE obtuvo esta prestigiosa distinción internacional.

Detrás de MAE está la chef costarricense Mariella Rodríguez, junto a Diego Mondragón (Colombia) y Germán Espinosa (España), un trío que ha sabido unir culturas y sabores.

Dirigido por la costarricense Mariella Rodríguez y los chefs Diego Mondragón (Colombia) y Germán Espinosa (España), MAE ha construido una propuesta que trasciende fronteras. Su cocina se caracteriza por un profundo sincretismo gastronómico donde combina la cocina mediterránea con ingredientes latinoamericanos, una mezcla de culturas que se manifiesta no solo en sus platos, sino desde la visión y origen de sus fundadores.

MAE abre sus puertas en Barcelona con una filosofía clara: ofrecer una cocina con identidad, pasión y consistencia, que combine técnicas, ingredientes y emociones de dos mundos. A tan solo cuatro meses de su apertura, ingresó a la prestigiosa Guía Michelin, y en un tiempo récord de un año, obtuvo su primera estrella Michelin, consolidándose como una de las aperturas más prometedoras de Europa.

El nombre del restaurante no es casualidad. “MAE” es un homenaje directo a Costa Rica, tanto por la nacionalidad de una de sus fundadoras como por el origen mismo del proyecto: la idea del restaurante nació hace cuatro años durante una visita del chef Espinosa a EnBoca. Los tres socios consideran ese momento como el verdadero punto de partida, al cual decidieron rendir tributo al nombrar el restaurante con una palabra clave en el lenguaje y el espíritu costarricense.

“MAE es un sueño hecho realidad para nosotros. La experiencia y conocimiento de cada uno nos lleva a tener un camino muy claro hacia dónde queremos dirigirnos y la meta que queríamos alcanzar. Un camino difícil con mucho esfuerzo y dedicación que al final nos recibe con un gran triunfo. El basarnos en el “SINCRETISMO” fue clave de diferenciación en un mercado excesivamente competitivo y exigente, como lo es Barcelona. Queremos compartir con nuestros MAES, este gran logro a través de estas cenas en nuestra casa EnBoca, lugar donde todo comenzó”, indicó Mariella Rodríguez, cofundadora del lugar.

Dedicación, pasión, consistencia, compromiso y conocimiento son los ingredientes que definen la esencia de MAE, y serán también los protagonistas de esta cena inolvidable en tierras ticas.