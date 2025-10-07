Economía

Cinco restaurantes de Costa Rica destacaron en prestigioso ranking mundial: descubra cuáles son y qué los hace únicos

Monteverde, Manuel Antonio, La Fortuna y Tamarindo albergan restaurantes costarricenses que figuran entre los mejores del planeta

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Tripadvisor incluyó cinco restaurantes costarricenses entre los mejores del mundo en su ranking 2025 Best of the Best.
Tripadvisor incluyó cinco restaurantes costarricenses entre los mejores del mundo en su ranking 2025 Best of the Best. (Tripadvisor/Tripadvisor)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGTripadvisorRankingRestaurantesMejores restaurantes
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.