Cinco restaurantes de Costa Rica destacaron en prestigioso ranking mundial: descubra cuáles son y qué los hace únicos

Tripadvisor incluyó cinco restaurantes costarricenses entre los mejores del mundo en su ranking 2025 Best of the Best.

Tripadvisor reveló los ganadores de sus Premios Travelers’ Choice 2025: Best of the Best Restaurants, en los que cinco restaurantes de Costa Rica figuran entre los mejores del planeta.

Estos establecimientos integran una selecta lista que representa el 1% superior de los más de 8 millones de negocios registrados en la plataforma.

Los resultados se basaron en la calidad y cantidad de reseñas publicadas por viajeros entre el 1.º de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025. Tripadvisor también incluyó un proceso editorial adicional para garantizar la selección de experiencias culinarias únicas y destacadas.

San Lucas Treetop Dining Experience: gastronomía en las alturas

En la categoría One of a Kind, que reconoce experiencias gastronómicas fuera de lo común, el restaurante San Lucas Treetop Dining Experience, en Monteverde, ocupó el segundo lugar a nivel mundial.

Su propuesta se desarrolla en una casa de cristal suspendida sobre la selva, con un menú de nueve tiempos que resalta ingredientes locales en un entorno íntimo.

Ronny’s Place: puesta de sol y mariscos en Manuel Antonio

El restaurante Ronny’s Place, ubicado en Manuel Antonio, se colocó en el puesto 13 de la categoría Hidden Gems. Tripadvisor valoró su ambiente relajado, ideal para familias o salidas nocturnas, y su vista privilegiada al atardecer.

El menú destaca por sus mariscos frescos, especialmente la pesca del día, y por su oferta de postres y música en vivo.

Soda & Restaurante Rodríguez: cocina casera y ambiente familiar

En la categoría Pet-Friendly, el restaurante Soda & Restaurante Rodríguez, en La Fortuna de San Carlos, alcanzó el noveno lugar. Su estructura tipo casa del árbol y decoración pintada a mano lo convierten en un lugar único.

El menú cambia diariamente con platillos locales preparados con ingredientes frescos, por un equipo familiar que, según Tripadvisor, mantiene un trato cordial y alegre.

Dos opciones vegetarianas destacadas en Guanacaste y Puntarenas

Costa Rica también brilló en la categoría Vegan & Vegetarian, con dos representantes entre los 25 mejores del mundo.

En el puesto 10 , Namaste Indian Restaurant , en Manuel Antonio , fue reconocido por su ambiente acogedor y variedad de platos tandoori y currys, preparados con sabores intensos y productos frescos.

, , en , fue reconocido por su ambiente acogedor y variedad de platos tandoori y currys, preparados con sabores intensos y productos frescos. En el puesto 22, Falafel Bar, en Tamarindo, destacó por su comida mediterránea. Tripadvisor resaltó la calidad de su falafel, el sabor del hummus y sus bebidas artesanales.

Los Premios Travelers’ Choice Best of the Best Restaurants 2025 incluyeron ocho categorías: Fine Dining, Casual Dining, Vegan & Vegetarian, Hidden Gems, Pet-Friendly, Best Date Night, Best Family-Friendly y la nueva One of a Kind.

Este año también se celebró el 25.º aniversario de Tripadvisor con una categoría conmemorativa.

