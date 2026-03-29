Revista Dominical

Costarricense deportado por EE. UU. llegó con una expresión de terror y pesando 50 kilos: esta es la historia de la muerte de Randall Gamboa

Las incógnitas siguen rodeando la muerte de Randall Gamboa, costarricense deportado en estado vegetativo; para su familia, esa nebulosa es ‘un dolor que no se quita’.

EscucharEscuchar
Por Sofía Sánchez Ramírez
Randall Gamboa Esquivel es un tico que fue deportado de Estados Unidos, pero llegó al país en estado vegetal
Randall Gamboa Esquivel fue deportado por en estado vegetal por el gobierno de Estados Unidos en 2025. Las condiciones de su muerte todavía no han sido esclarecidas. (Cortesía de Greidy Esquivel/Cortesía de Greidy Esquivel)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Costarricenses deportadosMigrantesRandall Gamboa EsquivelGreidy MataCasa AmarillaCancilleríaMigración
Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.