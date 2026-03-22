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Trump ordena desplegar agentes de ICE en aeropuertos por bloqueo presupuestario

Ante el bloqueo presupuestario en el Congreso, el gobierno de Donald Trump enviará agentes de ICE a los aeropuertos. Hay demoras y renuncias en el personal de seguridad

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Por AFP
Viajeros hacen fila en un punto de control de seguridad de la TSA en el Aeropuerto Intercontinental George Bush, en Houston, Texas, el 20 de marzo de 2026.
Ante el bloqueo presupuestario en el Congreso, el gobierno de Donald Trump enviará agentes de ICE a los aeropuertos. Hay demoras y renuncias en el personal de seguridad. (AFP/AFP)







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