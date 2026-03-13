Revista Dominical

Así fue la primera deportación masiva de Costa Rica: 33 migrantes fueron expulsados en un viernes 13

Con financiamiento de Estados Unidos, Costa Rica ejecutó este viernes su primera deportación masiva, en la que una treintena de migrantes desfiló esposada frente a cámaras pese a haber completado condena.

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Por Sofía Sánchez Ramírez
Deportación masiva en base 2
Los migrantes fueron requisados con las manos en alto y de espaldas a la prensa durante la primera deportación masiva realizada en Costa Rica. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







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Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

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