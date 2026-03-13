Sucesos

El frío se sintió en varias zonas del país la madrugada de este viernes: estas fueron las regiones más frías

Conozca cuáles fueron las regiones donde el frío se sintió con más intensidad, según los datos del IMN

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Cerro de la Muerte registró la temperatura mínima más baja del país con 3,1 °C el 13 de marzo, según datos preliminares del Instituto Meteorológico Nacional. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCclimaclima en Costa RicaIMNTemperaturas mínimas
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.