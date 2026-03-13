El frío se sintió en varias zonas del país la madrugada de este viernes: estas fueron las regiones más frías

Cerro de la Muerte registró la temperatura mínima más baja del país con 3,1 °C el 13 de marzo, según datos preliminares del Instituto Meteorológico Nacional.

Durante la madrugada del 13 de marzo, varias estaciones meteorológicas del país registraron temperaturas mínimas bajas. El dato más extremo se presentó en Cerro de la Muerte, donde el termómetro descendió hasta 3,1 °C, según datos preliminares del Instituto Meteorológico Nacional.

La medición se realizó en estaciones distribuidas en distintas regiones climáticas del país, lo que permitió observar diferencias importantes entre zonas montañosas, el Caribe y el Pacífico.

En el Pacífico Sur, además de Cerro de la Muerte, otras estaciones reportaron temperaturas frescas. Brisas, en Coto Brus, registró 15,5 °C, mientras que Altamira marcó 12 °C durante la madrugada.

En el Caribe Sur, el volcán Turrialba presentó una temperatura mínima de 4,4 °C, una de las más bajas registradas fuera de las zonas más altas del país. Otras estaciones de esa región, como La Suiza y Catie, reportaron 16,2 °C y 16,3 °C, respectivamente.

El Valle Central también registró valores relativamente bajos para la época. La Unión, en Cartago, marcó 8,7 °C, mientras que Patio de Agua en Coronado reportó 9 °C. Otras estaciones del área metropolitana oscilaron entre 15 °C y 20 °C.

En contraste, las temperaturas más altas de la madrugada se presentaron en el Pacífico Norte. Estaciones como Cipiancí, en Cañas, registraron 26,3 °C, mientras que el puesto Negritos en Palo Verde marcó 26,2 °C.

Estas mediciones forman parte del monitoreo diario de temperaturas mínimas que realiza el Instituto Meteorológico Nacional en diferentes puntos del país. Los datos permiten analizar el comportamiento del clima y las variaciones entre regiones.

Temperaturas mínimas (IMN/IMN)

El IMN informó que este viernes 13 de marzo el país tendrá condiciones climáticas típicas del mes. El pronóstico señala cielos entre poco nublados y parcialmente nublados en varias regiones, con ambiente caluroso en zonas bajas y sectores costeros.

El reporte también indica que los vientos se mantendrán moderados a fuertes en el centro y norte del país. Las ráfagas oscilarán entre 40 km/h y 60 km/h, mientras que en el Pacífico Norte podrían alcanzar hasta 90 km/h.

Además, el IMN prevé posibilidad de lluvias muy localizadas en el Caribe. En el sur del país también podrían presentarse chubascos aislados en sectores cercanos al golfo Dulce.