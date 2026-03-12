Sucesos

Costa Rica tendrá calor intenso y ráfagas de hasta 90 km/h este viernes 13 de marzo: así estará el clima por zona

El IMN prevé una jornada con temperaturas elevadas, vientos fuertes y nubosidad variable en varias regiones del país. Conozca el pronóstico completo y cómo estará el tiempo en cada zona de Costa Rica

Por Silvia Ureña Corrales
Día soleado en San Juan de Chicuá
El IMN prevé un viernes con calor en zonas bajas, vientos fuertes en el norte y pocas lluvias en gran parte del país. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

