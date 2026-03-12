Costa Rica tendrá calor intenso y ráfagas de hasta 90 km/h este viernes 13 de marzo: así estará el clima por zona

El IMN prevé un viernes con calor en zonas bajas, vientos fuertes en el norte y pocas lluvias en gran parte del país.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este viernes 13 de marzo el país tendrá condiciones típicas de marzo. El pronóstico señala cielos entre poco nublados y parcialmente nublados en varias regiones. También se presentará calor en zonas bajas y costeras.

El informe indica que los vientos continuarán moderados a fuertes en el centro y norte del país. Las ráfagas oscilarán entre 40 km/h y 60 km/h. En el Pacífico Norte podrían alcanzar hasta 90 km/h. El Caribe tendrá posibilidad de lluvias muy localizadas. También se prevén chubascos cerca del golfo Dulce.

En el Valle Central, la madrugada iniciará con pocas nubes y viento moderado. Durante la tarde el cielo pasará de poco nublado a parcialmente nublado. En San José la temperatura mínima será de 17 °C y la máxima llegará a 27,2 °C.

El Pacífico Norte tendrá cielo despejado y ambiente ventoso durante gran parte del día. El calor destacará en las zonas bajas. En Nicoya la temperatura mínima será de 19,9 °C y la máxima alcanzará 38 °C.

En el Pacífico Central, el día iniciará con pocas nubes. En la tarde aparecerá nubosidad parcial. Las lluvias serán escasas. Parrita registrará una temperatura mínima de 18,2 °C y una máxima de 32,9 °C.

El Pacífico Sur tendrá cielo con pocas nubes en la mañana. En la tarde aumentará la nubosidad. El IMN prevé lluvias cortas y aisladas en algunos sectores. Golfito tendrá una mínima de 22 °C y una máxima de 28,6 °C.

La región del Caribe Norte presentará nubosidad ocasional. También se esperan lluvias débiles dispersas durante algunos periodos del día. Guápiles tendrá una temperatura mínima de 20,7 °C y una máxima de 28,9 °C.

En el Caribe Sur, el cielo se mantendrá parcialmente nublado durante toda la jornada. Las precipitaciones serán limitadas. Limón registrará una mínima de 21 °C y una máxima de 30,2 °C.

En la zona norte, el día iniciará con nubosidad ocasional. En la mañana se prevé lluvia ligera en algunos sectores. En la tarde el cielo estará parcialmente nublado. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 14,3 °C y una máxima de 26,4 °C.

El IMN indica que el calor dominará en llanuras, valles y costas. La lluvia será escasa en gran parte del territorio. El viento fuerte destacará en regiones del centro y norte del país.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:44 a. m. y la puesta a las 5:47 p. m. La salida de la luna será a la 1:35 a. m. y su ocaso a la 1:19 p. m. La fase lunar se dirigirá hacia luna nueva.