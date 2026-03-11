IMN prevé un jueves caluroso: estas serán las regiones con temperaturas más altas

Costa Rica tendrá calor, baja humedad y nubosidad en la tarde. El Pacífico Norte registrará las temperaturas más altas del país.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este jueves 12 de marzo el país mantendrá condiciones típicas del mes. El pronóstico señala baja humedad, temperaturas cálidas y vientos moderados que disminuirán durante el día.

Los sistemas frontales permanecerán lejos de la región. El ambiente cálido favorecerá la formación de nubosidad en la tarde. También se prevén lluvias aisladas y aguaceros en sectores del Pacífico Central, Pacífico Sur y en áreas montañosas del Caribe occidental.

En el Valle Central, la madrugada iniciará con pocas nubes y ráfagas moderadas de viento. Durante el día predominará el cielo de poco a parcialmente nublado. En San José, la temperatura mínima será de 16,2 °C y la máxima alcanzará 25,6 °C.

El Pacífico Norte tendrá cielo con pocas nubes y vientos moderados. En la tarde el cielo variará de poco a parcialmente nublado. El viento será más acelerado en el sector norte de la región. En Nicoya la temperatura oscilará entre 20,2 °C y 39,2 °C.

En el Pacífico Central, la mañana iniciará con cielo despejado y luego variará entre pocas nubes y nubosidad parcial. En horas de la tarde se formarán nubes en sectores montañosos con lluvias aisladas. Parrita registrará una mínima de 17,6 °C y una máxima de 32,5 °C.

El Pacífico Sur presentará pocas nubes en la madrugada y la mañana. En la tarde aumentará la nubosidad. El IMN prevé lluvias localizadas y aguaceros en distintos puntos de la región. En Golfito la temperatura se ubicará entre 21,4 °C y 30,4 °C.

En el Caribe Norte, el día iniciará con nubosidad entre pocas nubes y cielo parcialmente nublado. Durante la mañana se registrarán lluvias aisladas. En la tarde se presentarán precipitaciones en las montañas y cielo mayormente nublado en la noche. Guápiles tendrá temperaturas entre 20,8 °C y 27,1 °C.

El Caribe Sur tendrá cielo parcialmente nublado durante gran parte del día. En la tarde se formarán lluvias en sectores montañosos cercanos a la cordillera. Limón registrará una temperatura mínima de 20,6 °C y una máxima de 27 °C.

En la zona norte, el amanecer mostrará pocas nubes con lluvias ocasionales. El cielo variará durante el día y se esperan precipitaciones en las montañas por la tarde. En la noche el cielo estará mayormente nublado. Ciudad Quesada tendrá temperaturas entre 15 °C y 26,9 °C.

El IMN advierte que los vientos acelerados persistirán en el Pacífico Norte. La brisa marina y el ambiente cálido favorecerán el desarrollo de nubosidad en la tarde en varias regiones.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:45 a. m. y la puesta ocurrirá a las 5:47 p. m. La salida de la luna será a las 12:45 a. m. y la puesta a las 12:25 p. m. La fase lunar avanzará hacia luna nueva.