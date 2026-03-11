Sucesos

IMN prevé un jueves caluroso: estas serán las regiones con temperaturas más altas

El pronóstico del IMN anticipa un jueves cálido en gran parte del país, con nubosidad en la tarde y algunas lluvias aisladas. Revise cómo variará el tiempo en cada región

Por Silvia Ureña Corrales
Atardecer desde Tibás
Costa Rica tendrá calor, baja humedad y nubosidad en la tarde. El Pacífico Norte registrará las temperaturas más altas del país. (Rafael Pacheco Granados/Atardecer desde Tibás)







Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

