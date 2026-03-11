Frío en Coronado, Goicoechea y Cartago: estas zonas registran las temperaturas más bajas del país este miércoles

El IMN reportó que Cerro de la Muerte registró la temperatura mínima más baja del país este 11 de marzo con 3 °C. Varias zonas montañosas y del Valle Central también bajaron de los 10 °C.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) reportó este miércoles 11 de marzo las temperaturas mínimas más bajas registradas en distintas estaciones del país. El dato más frío ocurrió en Cerro de la Muerte, donde el termómetro descendió hasta 3 °C, según el informe de la institución.

Durante la madrugada, varias zonas montañosas y del Valle Central también registraron valores bajos. Entre ellas destacan los volcanes Turrialba e Irazú, con temperaturas mínimas de 4,9 °C y 5,1 °C, respectivamente.

En otras regiones altas del país también se reportaron registros inferiores a los 10 °C. Por ejemplo, volcán Poás marcó 7,3 °C, mientras que Rancho Redondo, en Goicoechea, alcanzó 8,1 °C y La Unión, en Cartago, registró 9 °C.

El informe del IMN indica que varias estaciones del Valle Central presentaron temperaturas cercanas o ligeramente superiores a los 10 °C. Entre ellas figuran Ochomogo (11,2 °C), Cartago centro (12,6 °C) y Santiago de Paraíso (13,2 °C).

En contraste, las zonas costeras y del Pacífico Norte registraron las temperaturas mínimas más altas del país durante la madrugada. Entre los valores más elevados destacan UCR Santa Cruz, Guanacaste, con 26,1 °C, Puntarenas con 25,9 °C y Hacienda Mojica, en Bagaces, con 25,8 °C.

Temperaturas mínimas (IMN /IMN)

Los registros forman parte del monitoreo diario de estaciones meteorológicas que realiza el IMN para analizar las condiciones climáticas del territorio nacional. Estos datos permiten identificar contrastes térmicos entre las zonas montañosas, el Valle Central y las regiones costeras.

El IMN informó que este miércoles las condiciones del tiempo en Costa Rica estarán influenciadas por la presencia de vientos alisios moderados, con ráfagas ocasionales en distintas regiones del país.

Este patrón atmosférico generará condiciones típicas del mes de marzo, con cielos entre despejados y parcialmente nublados en gran parte del territorio. El ambiente se mantendrá muy caluroso en sectores del Pacífico y del Valle Central. Mientras tanto, en el Caribe y la zona norte se espera mayor presencia de nubosidad y una baja probabilidad de lluvias, principalmente en áreas montañosas.