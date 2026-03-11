Sucesos

Frío en Coronado, Goicoechea y Cartago: estas zonas registran las temperaturas más bajas del país este miércoles

Conozca cuáles cantones registraron las temperaturas más bajas y qué regiones marcaron los contrastes térmicos este 11 de marzo

Por Silvia Ureña Corrales
Clima, neblina y frío en Cartago
El IMN reportó que Cerro de la Muerte registró la temperatura mínima más baja del país este 11 de marzo con 3 °C. Varias zonas montañosas y del Valle Central también bajaron de los 10 °C. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

