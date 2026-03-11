Sucesos

Aguaceros con tormenta afectarán Costa Rica este miércoles: estas serán las zonas con lluvias más fuertes

El IMN advierte aguaceros con tormenta eléctrica este miércoles en Costa Rica. Algunas regiones registrarán lluvias intensas durante la tarde

Por Silvia Ureña Corrales
Lluvias Coronado
El IMN alerta por aguaceros con tormenta eléctrica este miércoles. Pacífico Sur y Central registrarán las lluvias más intensas. (Alonso Tenorio/Atenorio)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

