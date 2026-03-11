Aguaceros con tormenta afectarán Costa Rica este miércoles: estas serán las zonas con lluvias más fuertes

El IMN alerta por aguaceros con tormenta eléctrica este miércoles. Pacífico Sur y Central registrarán las lluvias más intensas.

Las condiciones atmosféricas inestables provocarán aguaceros con tormenta eléctrica en distintas zonas de Costa Rica durante la tarde de este miércoles 11 de marzo, según un aviso meteorológico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El informe indica que las altas temperaturas y la disminución de los vientos alisios favorecen la inestabilidad sobre el país. También influyen las brisas locales y la presencia de una vaguada profunda en niveles altos de la atmósfera.

El IMN prevé aguaceros muy fuertes en el Pacífico Sur durante la tarde. Estas precipitaciones también podrían extenderse hacia sectores del Pacífico Central. Los acumulados estimados oscilan entre 10 y 60 milímetros en periodos de seis horas.

El reporte meteorológico señala que otras regiones también podrían registrar lluvias. Se esperan aguaceros aislados en el eje montañoso de la vertiente del Caribe. Las precipitaciones también podrían alcanzar la Cordillera Volcánica Central y partes bajas del Valle Central y la zona norte. En estas áreas, los acumulados previstos se mantienen por debajo de los 35 milímetros en seis horas.

El IMN advierte sobre precipitaciones intensas en periodos cortos, especialmente en zonas urbanas. Esta situación aumenta el riesgo de saturación en sistemas de alcantarillado y quebradas, lo que podría generar inundaciones repentinas.

Un aguacero fuerte, según los parámetros meteorológicos, corresponde a un acumulado de 60 mm o más en tres horas.

Las autoridades también alertan sobre ráfagas de viento asociadas a tormentas eléctricas. En casos aislados, estos vientos pueden alcanzar hasta 80 km/h y provocar caída de ramas, tendido eléctrico u otros objetos.

El instituto recomendó mantener precaución en áreas propensas a inundaciones y buscar refugio seguro en caso de tormenta eléctrica. También pidió a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales del IMN.