Madrugada fría en Costa Rica: Cerro de la Muerte baja hasta 3,4 °C

Conozca cuáles fueron los lugares donde las temperaturas bajaron más este 10 de marzo y qué regiones registraron los valores más extremos según el IMN

Por Silvia Ureña Corrales
Clima, neblina y frío en Cartago
El Cerro de la Muerte registró la temperatura mínima más baja de Costa Rica este 10 de marzo con 3,4 °C. Varias zonas montañosas reportaron menos de 10 °C, según el IMN. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







