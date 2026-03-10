Madrugada fría en Costa Rica: Cerro de la Muerte baja hasta 3,4 °C

El Cerro de la Muerte registró la temperatura mínima más baja de Costa Rica este 10 de marzo con 3,4 °C. Varias zonas montañosas reportaron menos de 10 °C, según el IMN.

Las temperaturas mínimas descendieron en varias zonas del país durante la madrugada de este martes 10 de marzo. El Cerro de la Muerte registró el valor más bajo, con 3,4 °C, según datos preliminares del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El registro forma parte del monitoreo diario que realiza la institución en estaciones meteorológicas distribuidas en todo el territorio nacional. Varias localidades del Valle Central y zonas montañosas reportaron temperaturas inferiores a los 10 °C.

Entre los puntos más fríos también destacó el volcán Turrialba, con una mínima de 4,4 °C, seguido por el volcán Irazú, que reportó 5 °C. En el Valle Central, Rancho Redondo registró 8,7 °C y el volcán Poás 8,9 °C.

Otros sectores con temperaturas relativamente bajas fueron La Unión de Cartago, con 9,2 °C, y Patio de Agua Coronado, con 9,7 °C.

El reporte también incluyó localidades con temperaturas más altas. Palo Verde, en Guanacaste, registró la mínima más elevada del país con 26,5 °C. En esa misma región, Hacienda Mojica reportó 26,1 °C y Puesto Negritos 26 °C.

En el Caribe y la zona norte, varias estaciones registraron valores superiores a los 20 °C. Aeropuerto Limón reportó 21,5 °C, mientras que Sarapiquí marcó 21,3 °C.

Temperaturas mínimas (IMN /IMN)

El IMN prevé un patrón climático típico de la estación seca para este martes 10 de marzo en la mayor parte del país. En regiones como el Pacífico y el Valle Central se espera poca nubosidad y ambiente caluroso, condiciones asociadas a esta época del año.

En contraste, el Caribe y la zona norte presentarán mayor cobertura nubosa debido al aumento de los vientos alisios en el mar Caribe. Este fenómeno favorecerá la formación de nubes desde la madrugada y podría provocar lluvias ligeras aisladas en estas regiones. Durante la tarde se anticipa precipitación moderada en sectores montañosos del Caribe occidental, según el pronóstico del IMN.