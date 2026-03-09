Siete zonas de Costa Rica bajaron de 10 °C esta madrugada: revise la lista completa del IMN

Varias zonas del país registraron temperaturas bajas durante la madrugada del 9 de marzo, según datos preliminares del Instituto Meteorológico Nacional. Algunas estaciones reportaron menos de 10 °C.

Durante la madrugada de este lunes 9 de marzo, Costa Rica registró temperaturas mínimas inferiores a los 10 °C, especialmente en zonas altas del país y sectores del Valle Central.

Datos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) señalan que la estación ubicada en Cerro de la Muerte reportó la temperatura más baja del territorio nacional, con 4,3 °C.

El registro forma parte del monitoreo diario de estaciones meteorológicas distribuidas en distintas regiones climáticas del país.

En segundo lugar se ubicó el volcán Turrialba, con una temperatura mínima de 5,2 °C, seguido por el volcán Irazú, que registró 5,3 °C.

Estas estaciones se encuentran en zonas de alta elevación, donde es común que las temperaturas desciendan más durante la madrugada.

En la región norte del país, el volcán Poás presentó una temperatura mínima de 6,8 °C, mientras que en el Valle Central varias estaciones también registraron valores inferiores a los 10 °C.

Entre ellas destacan Rancho Redondo, en Goicoechea, con 8,6 °C, y el Patio de Agua, en Coronado, con 9,5 °C.

Otros sectores del Valle Central también reportaron condiciones frescas. La Unión de Cartago marcó 9,6 °C, mientras que Jaboncillal de Goicoechea registró 11,2 °C y Ochomogo de Cartago alcanzó 11,5 °C.

En contraste, las temperaturas mínimas más altas se observaron en zonas del Pacífico norte, donde varias estaciones superaron los 24 °C durante la madrugada.

Entre los registros más elevados figuran Hacienda Mojica, en Bagaces, Hacienda Taboga, en Cañas, con valores cercanos a 25,9 °C.

Temperaturas mínimas (IMN/IMN)

El IMN prevé condiciones mayormente estables para este lunes 9 de marzo de 2026 en Costa Rica. El pronóstico indica temperaturas elevadas y cielos con poca nubosidad en gran parte del territorio nacional durante la jornada.

El reporte también señala un debilitamiento gradual de los vientos alisios, situación que se percibirá con mayor claridad durante la tarde. Este cambio favorecerá un ambiente más caluroso en distintas regiones del país, especialmente en zonas del Valle Central y el Pacífico.