Calor dominará Costa Rica este lunes con máximas de hasta 36,7 °C y posibles lluvias en el Pacífico

Costa Rica tendrá un lunes caluroso con menos viento. El IMN prevé pocas nubes en la mañana y aguaceros aislados en el Pacífico y oeste del Valle Central.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica condiciones mayormente estables para este lunes 9 de marzo de 2026 en Costa Rica. La jornada tendrá temperaturas altas y cielos con poca nubosidad en gran parte del territorio nacional.

El informe señala que habrá un debilitamiento gradual de los vientos alisios, condición que se notará con mayor claridad durante la tarde. Este cambio favorecerá un ambiente más caluroso en varias regiones del país.

La mañana iniciará con pocas nubes en la mayoría del territorio. Durante la tarde ingresará la brisa marina, fenómeno que permitirá el desarrollo de nubosidad. Este patrón aumentará la posibilidad de aguaceros aislados y de corta duración en el Pacífico Central, el Pacífico Sur y sectores del oeste del Valle Central. En el resto del país la probabilidad de lluvia será baja.

En el Valle Central, la madrugada tendrá pocas nubes y ráfagas ocasionales. En la tarde aumentará la nubosidad y habrá posibilidad de lluvias breves en sectores del oeste. Durante la noche el cielo quedará parcialmente nublado. En San José la temperatura mínima será de 17 °C y la máxima de 25,9 °C.

El Pacífico Norte tendrá condiciones secas durante todo el día. El cielo estará despejado y el viento será perceptible en varios sectores. El ambiente será caluroso. En Liberia la temperatura mínima será de 23,5 °C y la máxima alcanzará los 36,7 °C.

En el Pacífico Central predominará la poca nubosidad durante la madrugada y la mañana. En la tarde aparecerán nubes con posibilidad de aguaceros aislados acompañados de tormenta. En Quepos la temperatura mínima será de 23,6 °C y la máxima de 31,7 °C.

El Pacífico Sur tendrá nubosidad parcial desde la madrugada. Durante la tarde aumentará la cobertura nubosa y habrá aguaceros aislados con tormenta en algunos sectores. Golfito registrará una temperatura mínima de 21,1 °C y una máxima de 33,2 °C.

En el Caribe Norte se observará nubosidad ocasional durante la madrugada y la mañana. En la tarde y la noche el cielo se mantendrá parcialmente nublado. Guápiles tendrá una temperatura mínima de 20,6 °C y una máxima de 31,4 °C.

El Caribe Sur presentará nubosidad parcial durante toda la jornada. Las lluvias serán poco probables. Limón registrará una temperatura mínima de 22,0 °C y una máxima de 29,9 °C.

En la zona norte se prevé nubosidad ocasional en la madrugada y dispersa durante la mañana. En la tarde el cielo estará parcialmente nublado. Ciudad Quesada tendrá una temperatura mínima de 18,2 °C y una máxima de 26,1 °C.

Las condiciones cálidas predominarán durante la jornada debido a la disminución del viento y a la presencia de aire más estable en la mayor parte del país.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:46 a. m. y se ocultará a las 5:47 p. m. La fase lunar avanzará hacia cuarto menguante.