Sucesos

Calor dominará Costa Rica este lunes con máximas de hasta 36,7 °C y posibles lluvias en el Pacífico

El IMN pronostica una jornada calurosa para este lunes, con disminución de los vientos alisios y posibilidad de aguaceros aislados en algunas regiones del país

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
05/03/2024 San José. El calor intenso y temperaturas por encima de lo habitiual se sintieron este martes a mediodía. Así estea el clima por estos días y algunos recurren a las sombrillas y las aves, como las palomas de la Plaza de la Cultura se refrescan con el agua de la fuente. Foto: Rafael Pacheco Granados
Costa Rica tendrá un lunes caluroso con menos viento. El IMN prevé pocas nubes en la mañana y aguaceros aislados en el Pacífico y oeste del Valle Central. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pronóstico del tiemponotas iaclimaClima en Costa RicaIMN
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.