Sucesos

Vientos y posibles lluvias marcarán el clima de Costa Rica este domingo 8 de marzo

El IMN anticipa viento moderado en gran parte del país y aumento de nubosidad con chubascos aislados en regiones del Pacífico durante la tarde.

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
Clima, neblina y frío en Cartago
El IMN prevé viento moderado en Costa Rica este domingo, con ráfagas fuertes en Guanacaste y lluvias aisladas en montañas del Pacífico. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pronóstico del tiemponotas iaclimaClima en Costa RicaIMN
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.