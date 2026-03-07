Vientos y posibles lluvias marcarán el clima de Costa Rica este domingo 8 de marzo

El IMN prevé viento moderado en Costa Rica este domingo, con ráfagas fuertes en Guanacaste y lluvias aisladas en montañas del Pacífico.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este domingo 8 de marzo el país tendrá condiciones variables. El viento alisio perderá intensidad en comparación con días recientes. El pronóstico indica vientos débiles a moderados entre 20 y 50 km/h. Las ráfagas alcanzarán hasta 80 km/h en sectores del norte de Guanacaste.

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana habrá nubosidad parcial en el Caribe. En esa región se prevén lluvias débiles en algunos sectores. En la tarde aumentará la nubosidad en montañas del Pacífico Central, Pacífico Sur y el oeste del Valle Central. En esas zonas se esperan chubascos aislados y posibles tormentas eléctricas. El Pacífico Norte mantendrá condiciones mayormente despejadas.

En el Valle Central, la madrugada tendrá pocas nubes y ráfagas ocasionales de viento. La mañana mostrará nubosidad parcial. En la tarde crecerá la nubosidad hacia el oeste. Podrán aparecer lluvias aisladas en ese sector. En San José, la temperatura mínima será de 18 °C y la máxima alcanzará los 23,1 °C.

El Pacífico Norte tendrá una jornada soleada y ventosa. El cielo estará despejado durante gran parte del día. El viento soplará con intensidad moderada. En Liberia, la temperatura mínima será de 23,5 °C y la máxima llegará a 36 °C.

En el Pacífico Central, la mañana tendrá pocas nubes. La nubosidad crecerá durante la tarde. El IMN prevé chubascos aislados en algunos sectores. En Quepos, la temperatura mínima será de 24 °C y la máxima alcanzará los 33 °C.

El Pacífico Sur iniciará el día con cielo despejado. La mañana tendrá pocas nubes. En la tarde aparecerá nubosidad variable con lluvias aisladas. Golfito registrará una temperatura mínima de 22,5 °C y una máxima de 33,1 °C.

La región del Caribe Norte tendrá nubosidad parcial durante la madrugada. En ese periodo podrán ocurrir lluvias débiles. El resto del día presentará nubosidad variable. En Guápiles, la temperatura mínima será de 22,1 °C y la máxima alcanzará los 30,6 °C.

En el Caribe Sur, el día iniciará con nubosidad parcial y posibilidad de lluvias ligeras. La mañana y la tarde mantendrán nubosidad variable. Limón tendrá una temperatura mínima de 21,7 °C y una máxima de 30,1 °C.

La zona norte tendrá cielo parcialmente nublado durante gran parte del día. No se prevén lluvias significativas. Ciudad Quesada registrará una temperatura mínima de 17,6 °C y una máxima de 26 °C.

El aumento de nubosidad en sectores montañosos del Pacífico responderá a condiciones locales de humedad. Las ráfagas más intensas se concentrarán en Guanacaste durante la jornada.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 05:47 a. m. y la puesta a las 05:47 p. m.. La salida de la luna ocurrirá a las 10:09 p. m. y la puesta a las 09:10 a. m. La fase lunar se dirigirá hacia cuarto menguante.