Cerro de la Muerte y varias zonas del Valle Central lideran lista de temperaturas más bajas de Costa Rica este sábado

Cartago destacó entre las zonas más frías del país, con registros bajos en sectores como La Unión, Ochomogo y el ITCR, según datos preliminares del IMN.

La madrugada de este sábado dejó temperaturas muy bajas en varias zonas de Costa Rica, especialmente en áreas montañosas y en el Valle Central, según datos preliminares del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El registro más frío ocurrió en Cerro de la Muerte, en la región del Pacífico Sur, donde el termómetro marcó 4,6 °C durante la madrugada del 7 de marzo.

Otros sectores de montaña también reportaron temperaturas similares. El volcán Irazú registró 4,9 °C, mientras que el volcán Turrialba alcanzó 5,7 °C.

La lista de los puntos más fríos del país también incluyó el volcán Poás, con 8,1 °C.

El Valle Central concentró varios de los registros más bajos del país durante la madrugada. En Rancho Redondo, Goicoechea la temperatura mínima fue de 8,5 °C.

Otros sectores de esta región también presentaron valores frescos. Patio de Agua de Coronado registró 9,9 °C, mientras que La Unión de Cartago alcanzó 10 °C.

Las mediciones del IMN también ubicaron entre los puntos más fríos a Ochomogo, en Cartago, con 11,4 °C, seguido de cerro Burío con 13 °C.

En la lista también aparecen Cartago con 13,8 °C y laguna Fraijanes con 14 °C.

El IMN publicó además el listado completo de estaciones meteorológicas con sus respectivas temperaturas mínimas registradas durante la madrugada de este sábado en distintas regiones del país: