Sucesos

Británico se negó a subir al avión de deportados en Costa Rica: esto fue lo que pasó

Deportación masiva se realizó en conjunto con Estados Unidos este viernes 13 de marzo

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Por Yucsiany Salazar y Sofía Sánchez Ramírez
Deportación masiva, base 2
Operación de deportación masiva en Costa Rica. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







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Deportación masivaCosta Rica
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

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